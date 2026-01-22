Prezident Pavel: Trumpov štýl je ako arabský bazár, Európu prinútil konať

Podľa prezidenta Pavla sa Donald Trump správa nevyspytateľne a robí a hovorí veci, ktoré vyzerajú ako šokujúce. „Na druhej strane sa veľakrát ukázalo, že jeho štýl rokovania je taký trošku arabský bazár, kde nahodím nezmyselnú cenu, aby som sa potom dostal niekam, kde som spočiatku ani nedúfal, ale môj náprotivok je šťastný, ako dobrú cenu uhral,“ povedal prezident.
Oprel sa pritom o skúsenosť z Trumpovho prvého prezidentského mandátu, keď prišiel na rokovania NATO a počas summitu Severoatlantickej rady povedal všetkým, ktorí boli desaťročia zvyknutí na politickú korektnosť a diplomatickú uhladenosť: „Kto neplatí, toho brániť nebudem, tak sa všetci spamätajte,“ spomenul Pavel s tým, že vtedy to bol šok pre všetkých. Podľa Pavla je však pri Trumpovi potrebné oddeliť obsah od formy. „Inými slovami Donald Trump, síce šokujúco, ale hovoril to, čo hovorili jeho predchodcovia úplne rovnako: Musíte sa trochu spamätať, nemôžeme prijímať bezpečnosť za vás, je to tiež váš biznis. Akurát keď sa to povie pekne, väčšina lídrov Európy si hovorí: Jasné, trochu pridáme, ale ešte to nie je také horúce. Za Donalda Trumpa to už jednoducho začalo byť horúce,“ doplnil prezident.
Spomenul pritom aj spor okolo Grónska. „Či rovnaký mechanizmus, rovnaká šablóna, je okolo Grónska, uvidíme. Zdá sa, že proti pôvodným obavám došlo trochu k upokojeniu. Či to povedie k tomu, že sa budeme ďalej vecne baviť v rámci Severoatlantickej aliancie o zvýšení bezpečnosti v oblasti severného Atlantiku vrátane Grónska, potom to bude na prospech Európy a na prospech Spojených štátov. Len sme si mohli ušetriť búrku, ktorá vôbec nemusela byť, pretože spojenci z princípu majú vždy snahu dohodnúť sa, konkrétne Dánsko tú snahu ukazovalo od začiatku,“ myslí si Pavel.
Podobne mätúci môže byť podľa prezidenta tiež Trumpov prístup k Európe. „Na druhej strane to však má pozitívny efekt, že to s nami zatrasie. Asi občas potrebujeme, aby s nami bolo zatrasené, aby sme si uvedomili, čo je podstatné, čo musíme urobiť do budúcnosti, aby sme nezostali niekde na okraji. Musíme prestať hovoriť o jednote a začať byť jednotní. Jedine tak máme šancu pri tom svete, ktorý sa črtá pred nami, teda vo svete veľkých silných hráčov, hrať úlohu, ktorú by sme mali a ktorú z hľadiska všetkých parametrov ako Európa máme,“ dodal prezident.