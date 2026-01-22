Európa nie je pri Grónsku bezmocná. Proti Trumpovi dokáže vytiahnuť obranu aj obchod

Znamená to, že od 1. februára neuvalí šéf Bieleho domu clá vo výške 10 percent na osem európskych krajín za ich podporu Dánska, pod ktoré Grónsko patrí.
A hoci najväčšie diplomatické napätie v tejto chvíli opadlo, málokto sa na starom kontinente opája predstavou, že Trumpovi sa dá dôverovať. Aj preto sa dnes na mimoriadnom summite Európskej únie stretnú predstavitelia členských krajín. Slovensko zastupoval premiér Robert Fico a témou bol vývoj v transatlantických vzťahoch a jeho dôsledky pre EÚ.Čítajte viac Írsky minister pre Pravdu: S Trumpom chceme dialóg, ale o Grónsku sa nedá vyjednávať
Jeden za všetkých…
„Nie som si istý, čo by mala EÚ urobiť, ale dá sa povedať, že je pomerne jasné, čo by urobiť mohla. Únia môže všetkým pripomenúť, že ak sa jej členský štát stane obeťou ozbrojenej agresie, ostatné krajiny majú povinnosť mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Vyplýva to z článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii. Grónsko je v tom v zásade zahrnuté, hoci niektorí právni experti tento výklad spochybňujú. (Je to preto, že hoci Grónsko patrí Dánsku, má samosprávu a v roku 1985 po referende vystúpilo z Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorého právnym nástupcom je EÚ, pozn. red.). Nie sú to len prázdne slová, ako si možno mnohí myslia. Francúzsko úspešne uplatnilo tento článok po teroristických útokoch v Paríži v roku 2015 a získalo jednomyseľnú podporu všetkých členských štátov,“ pripomenul pre Pravdu Vihar Georgiev, expert na európsku politiku z Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii.Čítajte viac Trump: Grónsko bude moje. Už si ho označil na mape. Namieri EÚ na prezidenta bazuku?
EÚ sa však proti Trumpovým nápadom môže chrániť najmä ekonomickými a obchodnými nástrojmi.
„Pri pohľade na konkrétne možnosti, ktoré má únia k dispozícii, sa dá povedať, že ich je v skutočnosti veľa. Únia by mohla použiť ekonomický nástroj, ktorý jej umožňuje odolávať hospodárskemu nátlaku. Dá sa to urobiť v prípade, že by USA ďalej využívali hrozbu zavedenia ciel na vyvíjanie tlaku na EÚ alebo Dánsko, aby zmenili svoju politickú pozíciu voči Grónsku. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby sa začínalo deeskaláciou. Po rozhodovacom procese sa vyžadujú konzultácie vedené Európskou komisiou (EK), takže pred aktiváciou protiopatrení je potrebný dialóg,“ povedal Georgiev.
Za normálnych okolností má Európska komisia štyri mesiace na vyhodnotenie využitia tohto inštrumentu, ktorému sa hovorí aj obchodná bazuka. Následne o ňom rozhodujú členské štáty kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie, takže jedna krajina ho nemôže vetovať. Celý proces však môže trvať ďalších osem až desať týždňov a potom začne EK rokovať s krajinou, ktorá sa dostala s úniou do sporu. Georgiev upozornil, že Európska komisia by tiež mohla urýchliť súčasné vyšetrovania poskytovateľov digitálnych služieb z USA podľa Zákona o digitálnych trhoch, Zákona o digitálnych službách a práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Patria sem veľké americké technologické spoločnosti ako Apple, Google, Meta či Amazon, pre ktoré má európsky trh s viac než 450 miliónmi spotrebiteľov zásadný strategický význam.
To by však určite vyvolalo odozvu z Washingtonu, keďže mnohí technologickí miliardári Trumpa podporujú. Šéf Bieleho domu sa v decembri postavil za najbohatšieho človeka na svete Elona Muska, keď jeho sociálna sieť X (Twitter) dostala od EK pokutu 120 miliónov eur za porušovanie Zákona o digitálnych trhoch.
Červené čiary
„V prípade eskalácie by EÚ mohla pripraviť ďalší balík primeraných protiopatrení. Jeho súčasťou by mohli byť cielené clá na tovary z USA, obmedzenie prístupu amerických spoločností k verejnému obstarávaniu v EÚ a – ak by sa to z právneho hľadiska dalo – presne zamerané opatrenia ovplyvňujúce obchod so službami alebo investície. Tieto opatrenia by mohli byť nastavené tak, že by ich únia zrušila, ak by USA ustúpili zo svojich pozícií. Hoci by to bol veľmi významný krok s vážnymi dôsledkami pre globálnu ekonomiku, EÚ by sa mohla v určitom okamihu dostať pod tlak, aby ho prijala,“ povedal Georgiev.
Už na jar, keď Trump rozdával clá po celom svete hlava-nehlava, pripravila EÚ protiopatrenia vo výške približne 93 miliárd eur. Washington a Brusel nakoniec v auguste zakopali obchodnú vojnovú sekeru a šéfka EK Ursula von der Leyenová ohlásila dohodu s Trumpom. Na jej vypracovaní sa zásadným spôsobom podieľal aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. V stredu však Európsky parlament oznámil, že vzhľadom na americké vyhrážky Nórsku sa dohodou momentálne nebude zaoberať.Čítajte viac Expert: Netvrdím, že Rusko nás zbombarduje do kamennej doby, ale…
Georgiev si myslí, že okrem ekonomických opatrení by EÚ mohla zintenzívniť aj svoje iniciatívy na posilnenie obrannej pripravenosti. V tom sa môže oprieť o už existujúce projekty, ako sú stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO), Európsky obranný fond a nástroj s názvom Kapacita rýchleho nasadenia EÚ, ktorý začal fungovať vlani a umožňuje nasadenie päťtisíc vojakov.
„V konečnom dôsledku by kroky EÚ mali menej vychádzať z eskalácie a viac z načrtnutia dôveryhodných červených čiar. Cieľom nie je potrestať Spojené štáty, ale obnoviť odstrašenie proti nátlaku. EÚ by tak vyslala signál, že akceptuje, že obrana suverenity a poriadku založeného na pravidlách ju bude krátkodobo niečo stáť,“ dodal Georgiev.Čítajte viac Grónsko vždy dalo Amerike, čo chcela. USA tam stratili jadrové bomby
Čo s Grónskom?
Čo sa týka Grónska, podľa denníka Daily Telegraph existuje návrh dohody, ktorá pripomína vzťahy Británie s Cyprom. Americké základne na ľadovom ostrove by sa považovali za územie USA v arktickej oblasti. Spojené štáty by mohli v Grónsku vykonávať vojenské a spravodajské operácie a výcvik a zároveň by potenciálne mohli ťažiť vzácne nerasty bez súhlasu Dánska.
Ak sa potvrdí, že dohoda bude zahŕňať aj tieto ekonomické aktivity, pôjde ďalej než zmluva, ktorú Kodaň a Washington uzavreli v roku 1951. Tá umožnila USA budovať v Grónsku vojenské základne, no po studenej vojne tam zostala už len jedna – Thule, od roku 2023 premenovaná na Pituffik, kde sídlia americké vesmírne sily.