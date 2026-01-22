Pravda Správy Svet Za oponou Davosu: Prestížne fórum mocných riadi Čech. Kto je Mirek Dušek?

Svetové ekonomické fórum (WEF), každoročné politicko-ekonomické stretnutie vo švajčiarskom Davose, patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné udalosti roka. Tento rok sa na fóre zúčastňuje približne 3-tisíc hostí vrátane hláv štátov, premiérov a vrcholových manažérov významných firiem.

22.01.2026 10:24
Jared Kushner Foto: ,
Jared Kushner, vyslanec amerického prezidenta, počúva Donalda Trumpa v Davose, 21. januára 2026
Informoval o tom portál Blesk.cz. Jedným z kľúčových organizátorov je český manažér Mirek Dušek, ktorý pôsobí ako výkonný riaditeľ WEF a zodpovedá za prípravu programu aj logistiku fóra.

Prejav Donalda Trumpa v Davose
Prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Davose. / Zdroj: ta3

Dušek nastúpil do tejto funkcie v roku 2022 a jeho úlohou je okrem tvorby programu aj zabezpečenie technickej stránky podujatia – dopravu hostí, zásobovanie či výstavbu miesta konania.

Dušek vyštudoval politológiu na Karlovej univerzite v Prahe a pokračoval v medzinárodných študijných programoch na Reading University vo Veľkej Británii. V minulosti pracoval na diplomatických misiách Spojených štátov, vrátane ambasád v Prahe a Bagdade, a ovláda niekoľko cudzích jazykov vrátane arabčiny.

K organizácii fóra Dušek pre agentúru AP uviedol: „„Tento rok ide o diskusiu vo veľmi dôležitom okamihu, keď sa geopolitika mení.“ Podľa jeho slov sa očakáva rekordná účasť – lídri z viac ako 130 krajín, vrátane 65 hláv štátov a vlád, a približne 850 predstaviteľov významných nadnárodných spoločností.

Svetové ekonomické fórum je dlhodobo predmetom diskusií o svojej efektivite a vplyve, pričom účastníci sú kritizovaní za rozpory medzi riešením globálnych problémov a slobodnou mobilitou na akcii organizovanej po celom svete.

Trumpov rozhovor v Davose
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3

„Davos je malé alpské mesto, ktoré je závislé na nedotknutom prírodnom prostredí, aby si udržalo životaschopnosť ako destinácia v lete aj v zime,“ povedal denníku New York Times. Udržateľnosť preto podľa neho nemožno chápať len počas stretnutia, ale z celkového prístupu k udržateľnosti.

Svetoví lídri a miliardári sú pritom často kritizovaní, že hoci hovoria často o udržateľnosti, tak po svete lietajú súkromnými lietadlami. Preto napríklad tí, ktorí prídu do Davosu z európskych štátov vlakom, majú cestu preplatenú. Pre ľudí prilietajúcich lietadlom potom vraj organizácia má rovno niekoľko iniciatív, ktoré pomáhajú kompenzovať emisie uhlíka.

