Ak Ukrajina prežije túto zimu, Rusko čaká porážka, vyhlásil Kellogg. Pomenoval najväčšiu Putinovu slabinu

Počas diskusie Kellogg vyjadril presvedčenie, že Rusko nie je schopné vyhrať vojnu proti Ukrajine. Podľa neho Kremeľ utrpel značné straty a teraz hľadá cestu z konfliktu. Poznamenal, že Putin chápe nemožnosť víťazstva. „Hľadá spôsob, ako sa z tejto situácie dostať dôstojne, pretože chápe, že túto vojnu nevyhrá,“ povedal Kellogg.
Bývalý Trumpov osobitný vyslanec zdôraznil, že schopnosť Ukrajiny prežiť zimu zostáva kľúčovým faktorom. „Chápem, že je to ťažká zima. Chápem, čo sa deje v Kyjeve, viem o teplotách. Ale úprimne verím, že ak Ukrajina prežije túto zimu, január, február a vstúpime do marca a apríla, výhoda bude na vašej strane, na strane Ukrajiny, nie Ruska,“ zdôraznil.
Podľa Kellogga je hlavným problémom Putina psychológia. „Putin už psychologicky dosiahol bod, kedy sa jednoducho nedokáže vzdať situácie. Pretože ak sa vzdá, prizná, že to bola porážka, že všetko, čo urobil, bolo zlyhanie,“ povedal Kellogg.
Keith Kellogg pôsobil ako osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu. V januári skončil vo funkcii.
Tento 81-ročný generálporučík vo výslužbe zastával voči Ukrajine chápavý postoj na rozdiel od iných členov Trumpovho kabinetu. Kellogg napríklad omnoho dôraznejšie odsudzoval ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a dostal sa aj do sporu s ďalším Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom, ktorý presadzuje, aby Ukrajina Rusku odovzdala časť svojho územia.Čítajte viac Čo si myslí Kelloggova dcéra o Ukrajine? Varuje, aby Trump nedopadol ako britský líder, keď ustúpil Hitlerovi
Kelloggovi sa počas pôsobenia vo funkcii vyslanca podarilo vyjednať dohodu o prepustení bieloruských politických väzňov výmenou za čiastočné zrušenie sankcií. Na slobodu sa v júni dostal Siarhej Cichanovski, manžel bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej, ako aj ďalší odsúdení Bielorusi a cudzinci.