Režim v Teheráne prvýkrát uviedol oficiálny počet ľudí zabitých pri protestoch

Iránska organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) ale v noci na dnešok na sieti X uviedla, že počet potvrdených úmrtí je podľa nej 4 902, pričom ďalších 9 387 prípadov ďalej skúma. Protesty, ktoré začali koncom decembra, režim pomocou násilia a streľby do demonštrantov zatiaľ úspešne potlačil.
Oficiálne údaje zverejnili ministerstvo vnútra a Nadácie pre záležitosti mučeníkov a vojnových veteránov. Urobili tak vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia. Z celkového počtu 3 117 zabitých je podľa nich 2 427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, neuviedli však, do akej skupiny teda spadá zvyšných 690 osôb. V minulosti iránske úrady počty obetí protivládnych demonštrácií podhodnocovali či vôbec neoznamovali.
Organizácia HRANA uvádza, že z jej potvrdených 4 902 prípadov úmrtí je 4 622 protestujúcich, 201 príslušníkov bezpečnostných zložiek a osôb spriaznených s režimom, ale aj 39 osôb, ktoré sa na protestoch nezúčastnili, a 40 mladších ako 18 rokov. Zranených pri protestoch bolo 7 389 ľudí a 26 541 ich úrady zatkli, uviedla HRANA.
Režim v Teheráne naďalej blokuje prístup k internetu, vyplýva z údajov mimovládnej organizácie Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť. Režim k tomuto kroku pristúpil 8. januára, v čase najväčších represií. Predpokladá sa teda, že počty obetí budú narastať s tým, ako sa bude postupne dariť získavať z Iránu ďalšie informácie.
Pôvodne pokojné demonštrácie, ktoré začali 28. decembra kvôli rozhorčeniu z poklesu hodnoty iránskej meny, sa postupne rozšírili do všetkých regiónov. Zo spočiatku ekonomicky motivovaných demonštrácií sa postupne stali protirežimné protesty, pri ktorých niektorí účastníci volali po smrti iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.