Rada mieru je na svete. Trump sa pochválil svetu podpisom, pridal sa i premiér V4

Medzi štátnikmi, ktorí dokument podpísali, bol okrem iného maďarský premiér Viktor Orbán. Na ceremónii boli prítomné približne dve desiatky svetových lídrov vrátane azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva, bulharského premiéra Rosena Žeľazkova, argentínskeho prezidenta Javiera Mileia či indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta.
Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. „Máme veľa skvelých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť. Bude to najprestížnejšia rada, aká bola kedy vytvorená,“ vyhlásil v stredu Trump počas rokovania s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.
Pozvánku stať sa členom dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín. Otvorene ju prijali Izrael, Spojené arabské emiráty, Maroko, Vietnam, Kazachstan, Maďarsko, Argentína, Bielorusko, Kosovo, Egypt, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Indonézia, Jordánsko, Katar, Pakistan, Saudská Arábia, Turecko a Uzbekistan.
Pozvané boli okrem iných aj Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko. Nie je známe, či pozvánku dostala aj SR alebo ČR.
Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Niektoré krajiny sa podľa jeho slov chcú pridať, ale potrebujú súhlas národných parlamentov.