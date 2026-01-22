Eurokomisia ustála štvrtý pokus o svoje odvolanie. Leyenová ostáva na čele Únie

Európska komisia tak ustála štvrtý pokus o svoje odvolanie. Návrh na vyjadrenie nedôvery dnes nezískal medzi európskymi poslancami dostatočnú podporu. Za hlasovalo 165 členov parlamentu, proti bolo 390 europoslancov.
Navrhovatelia z radov frakcie Patrioti pre Európu a ďalších pravicových skupín v europarlamente návrh odôvodňovali podpisom obchodnej dohody so skupinou latinskoamerických štátov Mercosur – Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom. Upozorňujú na možné negatívne vplyvy na európskych poľnohospodárov.
Europoslanci v stredu rozhodli, že dohoda s Mercosurom bude postúpená Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej súladu so Zmluvou o fungovaní EÚ. Uplatňovanie dohody podpísanej predošlý víkend v paraguajskej metropole Asunción sa tak môže značne predĺžiť. Ak bude stanovisko súdu negatívne, dohoda môže nadobudnúť platnosť len po jej úpravách a doplneniach.
V prípade schválenia návrhu na vyslovenie nedôvery by musela odstúpiť nielen von der Leyenová, ale aj všetkých 26 komisárov EK vrátane slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Nová eurokomisia bola schválená 27. novembra 2024 a jej mandát by mal trvať do roku 2029. Súčasná EK ustála pokus o zosadenie už po štvrtýkrát.Čítajte viac EÚ a Mercosur po 25 rokoch rokovaní podpísali obchodnú dohodu