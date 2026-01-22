Pravda Správy Svet Afganistan bol nič oproti tomu, čo sa deje na Ukrajine. Šéf NATO odhalil brutálnu bilanciu bojov

Rusko prichádzalo v bojoch s Ukrajinou v decembri denne asi o 1 000 vojakov, pričom ide o padlých, nie o zranených. V panelovej diskusii na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose to uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte.

Prepis jeho vyjadrenia zverejnilo v stredu NATO. Moskva sa k jeho tvrdeniu nevyjadrila, Rutte zdroj informácií neuviedol.

„To je vyše 30-tisíc ľudí v decembri. V 80. rokoch minulého storočia v Afganistane prišli Sovieti o 20-tisíc ľudí za desať rokov. Teraz (Rusi) strácajú 30-tisíc ľudí za jeden mesiac. Ale stále pokračujú vo svojom útoku. Stále svoje útoky stupňujú,“ uviedol Rutte. Dodal, že Ukrajina preto potrebuje naďalej pomoc spojencov a mala by pre nich zostať prioritou.

Podľa Rutteho existuje riziko, že sa európski spojenci zamerajú na situáciu okolo Grónska, pretože je „nutné zaistiť, aby sa táto otázka vyriešila priateľsky“. O získanie tohto dánskeho autonómneho ostrova sa usiluje americký prezident Donald Trump, pričom Dánsko aj Grónsko to odmietajú.

„Hlavným problémom však teraz nie je Grónsko, je to Ukrajina,“ uviedol Rutte. „Ukrajina by mala byť na prvom mieste, pretože je to kľúčové pre našu európsku aj americkú bezpečnosť,“ dodal.

Rutte nepovedal, z akých zdrojov čerpal informácie o ruských stratách. Západní politici a rozviedky zvyčajne pri diskusii o ruských stratách uvádzajú súhrnné údaje vrátane mŕtvych aj zranených, uviedla v tejto súvislosti stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Samotné Rusko podľa nej vlastné straty v bojoch proti Ukrajine nespomína od septembra 2022.

Ruská služba BBC, ktorá s nezávislým serverom Mediazona analyzuje verejne dostupné zdroje, pritom ku koncu minulého roka zistila, že od začiatku invázie na Ukrajinu padlo najmenej 158 000 ruských vojakov. Zároveň upozornila, že reálny počet bude pravdepodobne vyšší, než je možné zistiť z otvorených zdrojov. Skutočný počet ruských padlých by sa podľa nej mohol pohybovať v rozmedzí od 243-tisíc do 351-tisíc vojakov.

Ťažké straty utrpela aj Ukrajina. Prezident Volodymyr Zelenskyj vlani vo februári uviedol, že počet padlých na bojisku dosahuje 46-tisíc, ďalších 380-tisíc bolo podľa neho zranených. Desiatky tisíc ďalších vojakov sú podľa neho nezvestné alebo v zajatí. BBC na svojom anglickom webe na konci minulého roka uviedla, že podľa jej odhadov skutočný počet zabitých na ukrajinskej strane predstavuje až 140-tisíc vojakov.

