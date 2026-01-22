Pravda Správy Svet Merz: Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“.

22.01.2026 12:59
Švajčiarsko WEF Davos Fórum zasadnutie Foto: ,
Nemecký kancelár Friedrich Merz hovorí počas 56. Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose vo štvrtok 22. januára 2026.
Merz počas prejavu na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose poukázal na ruskú inváziu na Ukrajinu, silnejúcu Čínu a radikálne zmeny zahraničnej a bezpečnostnej politiky vplyvom USA. „Svet, kde záleží len na sile, je nebezpečným miestom. V prvom rade to platí pre malé štáty a mocnosti, a v neposlednom rade pre veľmoci… v 20. storočí sa moja krajina, Nemecko, vybrala touto cestou až k jej trpkému koncu. Svet to vrhlo do tmavej priepasti,“ povedal Merz.

Trumpov rozhovor v Davose
Video
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3

„Nezabúdajme teda na to, že našou najväčšou silou je aj naďalej schopnosť budovať partnerstvá a aliancie medzi seberovnými, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a rešpekte,“ zdôraznil.

Merz označil ruskú inváziu na Ukrajinu za doposiaľ „najdrastickejší prejav“ globálnej „novej éry“. Podľa jeho slov sa Čína zároveň prepracovala medzi veľmoci a pozícia Spojených štátov je ohrozená, na čo Washington reaguje zmenou zahraničnej a bezpečnostnej politiky. „Nastali časy politiky veľmocí. Medzinárodný poriadok posledných troch dekád zakotvený v medzinárodnom práve bol vždy nedokonalý. Dnes sa už otriasa v základoch,“ vyhlásil kancelár. Podľa Merza je preto dôležité investovať do obrany, zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomík a tiež zachovať súdržnosť Európanov a partnerstiev s rovnakými hodnotami.

Analytik Hrabina o Trumpovom prejave v Davose
Video
Geopolitický analytik Jozef Hrabina rozoberá prejav Donalda Trumpa v Davose.

Nemecký kancelár privítal rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa upustiť od hrozieb o násilnom prevzatí kontroly nad dánskym autonómnym ostrovom – Grónskom. „Akákoľvek hrozba o násilnom prevzatí územia je neprijateľná… nové clá by tiež podkopali základy transatlantických vzťahov. Ak sa zavedú, Európa by zareagovala jednotne… uvážlivo a rázne,“ ozrejmil Merz.

Prezident USA Donald Trump oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkému ovládnutiu autonómneho dánskeho ostrova. Šéf Bieleho domu napokon ustúpil a v stredu oznámil nejasnú dohodu o zaistení bezpečnosti arktického ostrova. Merz prisľúbil, že spojenci NATO spoločne „ochránia Dánsko, Grónsko a sever pred hrozbami z Ruska“ a zdôraznil, že „Kodaň a Nuuk sa môžu spoľahnúť na našu solidaritu“. Doplnil tiež, že je potrebné obnoviť dôveru v NATO.

