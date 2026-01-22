Europarlament žiada označiť iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu

Uznesenie podporilo 562 europoslancov, deväť bolo proti a 57 sa zdržalo hlasovania. Europarlament ďalej požaduje rozšírenie a prísne presadzovanie reštriktívnych opatrení EÚ vrátane zmrazenia aktív, zákazu vydávania víz všetkým predstaviteľom a subjektom zodpovedným za represie v Iráne.
Europoslanci apelujú na okamžité a bezpodmienečné ukončenie násilia voči pokojným demonštrantom, zastavenie všetkých plánovaných popráv a ukončenie zabíjania a ďalších represií voči civilistom. Požadujú aj prepustenie všetkých zadržaných protestujúcich, obhajcov ľudských práv a novinárov.
V prijatom texte poslanci odsúdili aj snahy iránskeho režimu potláčať protesty prostredníctvom obmedzovania internetu. Európsku úniu a jej členské štáty vyzvali, aby zvýšili technickú a finančnú podporu nástrojov na obchádzanie cenzúry a na ochranu pred kybernetickou a informačnou manipuláciou.
Europarlament zároveň vyzýva Teherán, aby umožnil okamžitý a neobmedzený prístup vyšetrovacej misii OSN s mandátom preveriť závažné porušenia medzinárodného práva vrátane vrážd, mučenia, znásilnení a násilných zmiznutí používaných na umlčanie disentu. Zároveň žiada posilnenie diplomatickej angažovanosti EÚ s cieľom poskytovať ohrozeným osobám ochranu, humanitárnu pomoc a podporu.
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.
Pri protestoch zomreli tisícky ľudí, no informácie o presných počtoch obetí sa líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Štátna televízna stanica IRIB však v stredu informovala, že počas demonštrácií zahynulo 3117 ľudí. Podľa ľudskoprávnych skupín je skutočný počet obetí pravdepodobne oveľa vyšší.