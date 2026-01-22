Pravda Správy Svet Láme sa v Davose osud Ukrajiny? Trump a Zelenskyj si sadli za stôl, rokujú o ceste k mieru

Láme sa v Davose osud Ukrajiny? Trump a Zelenskyj si sadli za stôl, rokujú o ceste k mieru

Prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretli vo švajčiarskom Davose na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF), témou schôdzky je cesta k mieru na Ukrajine.

22.01.2026 13:42
O začiatku rokovania informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na Zelenského kanceláriu. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Spojené štáty sa snažia sprostredkovať zastavenie bojov.

Zelenskyj pricestoval do Davosu
Zdroj: Reuters

Zelenskyj v utorok povedal, že chce ísť do Davosu na zasadnutie WEF len vtedy, ak by tam so Spojenými štátmi podpísal dokumenty o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o obnove krajiny. V stredu však Trump oznámil, že sa dnes so Zelenským stretne.

Americký prezident v stredu vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje aj so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Putin aj Zelenskyj chcú podľa Trumpa takmer štvorročnú vojnu ukončiť.

Trumpov rozhovor v Davose
Rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý viedol Børge Brende, prezident a CEO World Economic Forum. / Zdroj: ta3

Trump vo štvrtok tesne pred stretnutím so Zelenským povedal, že úsilie zastaviť vojnu smeruje k záveru. Americký prezident vo štvrtok dopoludnia v Davose podpísal dokumenty, ktorými bola formálne ustanovená Rada mieru. Tá bude najprv dohliadať na presadzovanie mieru v palestínskom Pásme Gazy, neskôr sa však chce venovať aj ďalším konfliktom. V prejave pred ceremóniou Trump povedal, že sa domnieval, že dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom bude jednoduché. „Ale ukázalo sa, že to bude pravdepodobne najťažšie,“ vyhlásil.

Na ceste do Moskvy je teraz americký tím vyjednávačov vedený prezidentovým zmocnencom Steveom Witkoffom. Trump povedal, že s Putinom sa stretnú ešte dnes alebo v piatok. O chystanej schôdzke Witkoffa so šéfom Kremľa vo štvrtok hovoril aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov.

