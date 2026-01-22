Láme sa v Davose osud Ukrajiny? Trump a Zelenskyj si sadli za stôl, rokujú o ceste k mieru

O začiatku rokovania informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na Zelenského kanceláriu. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Spojené štáty sa snažia sprostredkovať zastavenie bojov.
Zelenskyj v utorok povedal, že chce ísť do Davosu na zasadnutie WEF len vtedy, ak by tam so Spojenými štátmi podpísal dokumenty o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o obnove krajiny. V stredu však Trump oznámil, že sa dnes so Zelenským stretne.
Americký prezident v stredu vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje aj so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Putin aj Zelenskyj chcú podľa Trumpa takmer štvorročnú vojnu ukončiť.
Trump vo štvrtok tesne pred stretnutím so Zelenským povedal, že úsilie zastaviť vojnu smeruje k záveru. Americký prezident vo štvrtok dopoludnia v Davose podpísal dokumenty, ktorými bola formálne ustanovená Rada mieru. Tá bude najprv dohliadať na presadzovanie mieru v palestínskom Pásme Gazy, neskôr sa však chce venovať aj ďalším konfliktom. V prejave pred ceremóniou Trump povedal, že sa domnieval, že dosiahnuť mier medzi Ukrajinou a Ruskom bude jednoduché. „Ale ukázalo sa, že to bude pravdepodobne najťažšie,“ vyhlásil.
Na ceste do Moskvy je teraz americký tím vyjednávačov vedený prezidentovým zmocnencom Steveom Witkoffom. Trump povedal, že s Putinom sa stretnú ešte dnes alebo v piatok. O chystanej schôdzke Witkoffa so šéfom Kremľa vo štvrtok hovoril aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov.