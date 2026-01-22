Pravda Správy Svet Slovensko porušilo zákaz neľudského zaobchádzania v prípade domáceho násilia, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva

Slovensko porušilo zákaz neľudského zaobchádzania v prípade domáceho násilia, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prípade ženy z východného Slovenska o tom, že Slovenská republika porušila článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vo verdikte uviedol, že vnútroštátne orgány nedostatočne a neúčinne vyšetrili domáce násilie, ktorému bola sťažovateľka vystavená zo strany bývalého manžela.

22.01.2026 13:52
debata

ESĽP kritizoval najmä formalizmus okresného súdu, jeho neschopnosť posudzovať prípad v kontexte rodovo podmieneného násilia či ignorovanie sústavnosti a dynamiky násilia. Významnú úlohu podľa ESĽP zohrali aj neprimerané prieťahy slovenských súdov, keď trestné konanie trvalo viac ako sedem rokov a sťažovateľka musela opakovane prežívať traumatické udalosti počas troch opätovných konaní.

Podľa spomínaného článku 3 dohovoru o ľudských právach pritom „nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“. Súd v Štrasburgu preto dospel k záveru, že spôsob, akým orgány vec riešili, predstavoval zlyhanie štátu pri plnení svojej povinnosti.

ESĽP zároveň rozhodol, že Slovenská republika má sťažovateľke zaplatiť 16.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2500 eur na náhradu trov konania.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európsky súd pre ľudské práva
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"