Slovensko porušilo zákaz neľudského zaobchádzania v prípade domáceho násilia, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva

ESĽP kritizoval najmä formalizmus okresného súdu, jeho neschopnosť posudzovať prípad v kontexte rodovo podmieneného násilia či ignorovanie sústavnosti a dynamiky násilia. Významnú úlohu podľa ESĽP zohrali aj neprimerané prieťahy slovenských súdov, keď trestné konanie trvalo viac ako sedem rokov a sťažovateľka musela opakovane prežívať traumatické udalosti počas troch opätovných konaní.
Podľa spomínaného článku 3 dohovoru o ľudských právach pritom „nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“. Súd v Štrasburgu preto dospel k záveru, že spôsob, akým orgány vec riešili, predstavoval zlyhanie štátu pri plnení svojej povinnosti.
ESĽP zároveň rozhodol, že Slovenská republika má sťažovateľke zaplatiť 16.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2500 eur na náhradu trov konania.