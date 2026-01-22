Ukrajinu zasiahol škandál s pašovaním cigariet, možno ich vozili aj cez slovenské hranice. Zneužili diplomatické pasy

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) na sociálnej sieti Telegram najprv bez uvedenia mena informoval, že v spolupráci so špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou sa podarilo odhaliť bývalého vysokopostaveného predstaviteľa pohraničnej stráže v súvislosti s prijímaním úplatkov za pravidelné prekročenie štátnych hraníc. Neskôr potvrdil, že ide o Dejneka. Spolu s ním obvinili ešte dvoch významných funkcionárov z pohraničnej služby.
Dejneko mal byť členom organizovanej skupiny, ktorá pašovala cigarety z Ukrajiny do členských štátov EÚ. NABU spresnil, ako ilegálne prevážanie tabakových výrobkov fungovalo: „Len medzi júlom a novembrom 2023 dostali príslušníci pohraničnej stráže za nerušený prejazd 68 vozidiel 3-tisíc eur za každé vozidlo, dokopy najmenej 204-tisíc eur."
Jedným z hraničných priechodov Ukrajiny s EÚ je v blízkosti Užhorodu Vyšné Nemecké na slovensko území. NABU zatiaľ nekonkretizoval, kadiaľ pašované cigarety smerovali do zahraničia, respektíve či aj na Slovensko alebo cez naše územie prípadne niekam ďalej.
Páchatelia, ktorým zrejme ľudia okolo Dejneka poskytovali krytie, používali motorové vozidlá registrované v Českej republike a v Rakúsku. Na autách boli evidenčné čísla podobné tým, čo používajú zastupiteľské úrady v zahraničí. „Cestujúci boli držitelia diplomatických pasov – rodinní príslušníci ukrajinských diplomatov v Európe. Prítomnosť takýchto pasažierov umožnila vozidlám vyhnúť sa kontrole zo strany hraničných a colných orgánov v krajinách EÚ," ozrejmila agentúra UNIAN.
Dejneko bol na pozícii šéfa pohraničnej stráže do 4. januára tohto roku, keď ho z funkcie odvolal prezident Volodymyr Zelenskyj. Nedávno uskutočnil viacero personálnych zmien. S Dejnekom sa pritom počítalo, že zostane pracovať v službách štátu: rovnako 4. januára minister vnútra Ihor Klimenko oznámil, že si ho berie k sebe ako poradcu v oblasti ochrany štátnych hraníc. Po obvinení Dejneka sa dá jednoznačne predpokladať, že jeho pôsobenie v štátnom sektore sa skončilo.