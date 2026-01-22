Tretia nehoda v priebehu piatich dní. Vlak v Španielsku narazil do stavebného žeriavu, hlásia ranených

Štátna spoločnosť Adif, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v Španielsku, dnes asi pol hodinu popoludní na sociálnej sieti X napísala, že je prerušená prevádzka na trati Cartagena-Los Nietos kvôli žeriavu, ktorý nepatrí železniciam. Ďalšie podrobnosti k incidentu neposkytol. Po utorkovej nehode pri Barcelone už druhý deň nejazdia prímestské vlaky do tohto druhého najväčšieho mesta Španielska.
Starostka mesta Murcia denníku El País povedala, že vlak narazil do ramena žeriava, ktoré zasahovalo do koľají. Žeriav bol neďaleko koľají, pretože sa v ich blízkosti opravovala elektroinštalácia domu. Starostka uviedla, že všetky zranenia osôb sú ľahké.
Španielskom v nedeľu otriasla najväčšia tragédia na železnici od roku 2013. Večer okolo 19:40 pri obci Adamuz v provincii Córdoba v autonómnom regióne Andalúzie vykoľajili tri posledné vagóny vlaku súkromnej spoločnosti Iryo idúceho z Máalagy do Madridu a narazili v protismere do Madridu, narazili v protismere do vlaku Renfe, ktorý šiel z Madridu do mesta Huelva. Pri zrážke sa dva prvé vagóny vlaku Renfe vykoľajili. V oboch súpravách bolo dokopy asi 500 ľudí, 43 kvôli nehode zomrelo a niekoľko desiatok ďalších bolo zranených.
Aj dnes miesto tejto nehody prehľadáva polícia, aby našla ďalšie dôkazy na vysvetlenie toho, čo sa tam v nedeľu večer presne stalo. Vyšetrovatelia sa zameriavajú aj na kus chýbajúcej koľaje, ale zatiaľ nie je jasné, či to bola príčina, či dôsledok vykoľajenia troch vagónov.
Na podvozkoch prvých piatich vagónov tohto vlaku sa našli neobvyklé škrabance a podobné poškodenie sa podľa miestnych médií našlo aj na dvoch ďalších vlakoch, ktoré prešli miestom pred nehodou. To by mohlo znamenať, že príčinou vykoľajenia bol prasknutý zvar koľaje.
V utorok večer pri Barcelone prímestský vlak narazil do časti múru z diaľnice AP-7, ktorá sa zrútila na trať. Pri nehode zomrel 27-ročný strojvodca zo Sevilly a štyri desiatky ľudí utrpeli zranenia.
Vyšetrovanie príčin tejto nehody tiež pokračuje, ale mnohé zatiaľ nasvedčuje tomu, že časť múru sa na koľaje zrútila kvôli zosuvu pôdy, podmáčané dažďom.
Po utorkovej nehode prestali jazdiť prímestské vlaky do Barcelony, ktoré denne využíva asi 400-tisíc ľudí. V stredu bola ich prevádzka zastavená preto, že katalánska vláda nariadila revíziu celej siete, aby bola zaručená bezpečnosť, a dnes tieto vlaky nejazdia kvôli štrajku rušňovodičov, ktorí majú obavy o svoju bezpečnosť.
Aj pri nedeľnej zrážke vlakov zomrel rušňovodič. Ich odborový zväz Semaf kritizuje, že zatiaľ čo sa vynakladajú značné investície do rekonštrukcií a výstavby novej infraštruktúry, pri ktorej bola v posledných 15 rokoch prioritou výstavba vysokorýchlostných tratí, výdavky na údržbu sú podľa neho nedostatočné.
Rušňovodiči v Španielsku sa rozhodli pre trojdňový štrajk vo februári a požadovať budú zaručenie bezpečnosti železničnej dopravy.