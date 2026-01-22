FSB zatkla občana Ruska, viní ho zo špionáže pre Moldavsko. Kišinov reagovalo

Informovala o tom dnes agentúra AFP, ktorá pripomenula zhoršené vzťahy medzi oboma krajinami. Rusko a Moldavsko si v posledných rokoch vyhostili množstvo diplomatov.
„V decembri 2025 prišiel do Moskvy ruský občan, aby vykonal úlohu v mene spravodajskej a bezpečnostnej služby Moldavskej republiky,“ uviedla vo vyhlásení ruská FSB, podľa ktorej bezpečnostné zložky muža zatkli. Teraz mu hrozí až osem rokov väzenia.
Moldavská spravodajská služba podľa miestnych médií obvinenia vznesené ruskými úradmi odmietla. „Takéto vyhlásenia predstavujú pokus o manipuláciu s verejnou mienkou a vyvolanie napätia v regióne,“ uviedla. Aj proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová obvinenia označila za klamlivé.Čítajte viac Už bola na letisku. Moldavský súd vzal do väzby šéfku Gagauzska, tá žiada Putina o pomoc
Moldavsko patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Nezávislosť na Sovietskom zväze vyhlásilo v auguste 1991 a od začiatku nezávislosti musí riešiť otázku ruskojazyčnej a Moskvou podporovanej, avšak medzinárodne neuznanej Podnesterskej republiky. Tá sa odtrhla od Moldavska na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Rusko v regióne udržuje vojenský zbor, ktorý označuje za mierovú misiu.
Tento týždeň Kišiňov oznámil začatie procesu vystúpenia z Ruskom vedeného Spoločenstva nezávislých štátov (SNS), ktoré združuje väčšinu postsovietskych krajín. Moskva, ktorá moldavské obvinenia z zasahovania do vnútroštátnych záležitostí odmieta, v tejto súvislosti krajinu varovala pred „pohltením“ zo strany Európskej únie. Prozápadná vláda v Kišiňove sa usiluje o to, aby Moldavsko vstúpilo do Európskej únie do roku 2030.Čítajte viac Česká polícia zadržala čínskeho špióna. Ako novinár robil rozhovory aj so slovenskými politikmi