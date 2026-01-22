Francúzsko zadržalo tanker porušujúci protiruské sankcie, oznámil Macron

Zásah uskutočnilo francúzske loďstvo v spolupráci s viacerými spojencami, úplne v súlade s medzinárodnými pravidlami, dodal prezident.
Správu aktualizujeme.
Francúzsko zadržalo v Stredozemnom mori tanker pochádzajúci z Ruska, ktorý plával pod cudzou vlajkou. Oznámil to dnes francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého loď podlieha medzinárodným sankciám zavedeným kvôli ruskej agresii proti Ukrajine.
