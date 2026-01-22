Nie 10-tisíc a ani 100-tisíc dolárov na hlavu. Trump si chce údajne Grónčanov kúpiť sedemmiestnou sumou

Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, obýva približne 57 000 ľudí. Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose v stredu vyhlásil, že nepoužije sily na prevzatie kontroly nad Grónskom a že k 1. februáru nezavedie clá proti európskym štátom, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie ostrova. Trumpove slová celkom neupokojili európskych spojencov, keďže potvrdil svoj hlavný zámer, ktorým je ovládnutie Grónska.
Ešte začiatkom januára sa v médiách objavili správy, že administratíva amerického prezidenta plánuje vyplatiť obyvateľom Grónska jednorazové príspevky v rozpätí od 10 000 (8 563 eur) do 100 000 dolárov osobu. To by zodpovedalo celkovej sume vo výške takmer 6 miliárd USD.
V roku 1951 Washington a Kodaň nad rámec svojich spojeneckých záväzkov v rámci NATO podpísali dohodu o obrane Grónska. Na jej základe sa Spojené štáty zaviazali chrániť ostrov pred potenciálnou agresiou.