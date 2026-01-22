Pravda Správy Svet Nie 10-tisíc a ani 100-tisíc dolárov na hlavu. Trump si chce údajne Grónčanov kúpiť sedemmiestnou sumou

Nie 10-tisíc a ani 100-tisíc dolárov na hlavu. Trump si chce údajne Grónčanov kúpiť sedemmiestnou sumou

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnosť ponúknuť každému obyvateľovi Grónska platbu vo výške jedného milióna dolárov (857,87 milióna eur), ak sa ostrov rozhodne pripojiť k Spojeným štátom, napísal vo štvrtok denník Daily Mail, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

22.01.2026 15:39
debata
Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video

Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, obýva približne 57 000 ľudí. Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose v stredu vyhlásil, že nepoužije sily na prevzatie kontroly nad Grónskom a že k 1. februáru nezavedie clá proti európskym štátom, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie ostrova. Trumpove slová celkom neupokojili európskych spojencov, keďže potvrdil svoj hlavný zámer, ktorým je ovládnutie Grónska.

Ešte začiatkom januára sa v médiách objavili správy, že administratíva amerického prezidenta plánuje vyplatiť obyvateľom Grónska jednorazové príspevky v rozpätí od 10 000 (8 563 eur) do 100 000 dolárov osobu. To by zodpovedalo celkovej sume vo výške takmer 6 miliárd USD.

V roku 1951 Washington a Kodaň nad rámec svojich spojeneckých záväzkov v rámci NATO podpísali dohodu o obrane Grónska. Na jej základe sa Spojené štáty zaviazali chrániť ostrov pred potenciálnou agresiou.

Trump Čítajte viac Európa nie je pri Grónsku bezmocná. Proti Trumpovi dokáže vytiahnuť obranu aj obchod
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"