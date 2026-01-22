Séria úmrtí novorodencov v Rusku: za ich smrť môžu podľa gubernátora matky

Gubernátor Iľja Seredjuk vo štvrtok hovoril o tom, že deti, ktoré počas pobytu v mestskej nemocnici v Novokuznecku zomreli, boli v rôznom stupni nedonosenosti, pričom niektoré z nich vážili len 600 alebo 800 gramov. O matkách uviedol, že „je smutné to hovoriť, ale niektoré z nich prišli k pôrodu sanitkou v stave opitosti“. O týchto ženách tiež povedal, že počas tehotenstva neboli pod lekárskym dohľadom, nechodili na testy a lekári nepoznali ich anamnézu. Je preto podľa neho nutné zistiť, ktoré tehotné ženy lekári nesledujú, a takéto prípady podchytiť.
Úrady majú pochybnosti o tom, že by príčinou úmrtia detí bola infekcia, uviedol gubernátor. Spochybnil takisto, že by novorodenci zomreli pre lekársku chybu, pretože mali rôznych ošetrujúcich lekárov.
Od 1. decembra do 11. januára prišlo na svet na pôrodníckom oddelení novokuzneckej nemocnice 234 detí, z ktorých 32 bolo nutné resuscitovať, uvádza server Novaja gazeta Jevropa. Deväť detí zomrelo, ďalších osem je vo veľmi ťažkom stave.
Ruskí vyšetrovatelia po sérii úmrtí novorodencov začali trestné konanie vo veci usmrtenia z nedbanlivosti dvoch alebo viacerých osôb a pre nedbalosť. Zadržaný bol primár nemocnice a ešte jeden vysoko postavený lekár. Podľa vyšetrovateľov deti zomreli preto, že títo podozriví si nesprávne plnili svoje povinnosti. Prevádzka pôrodnice je dočasne pozastavená.