Orbán sa ostro pustil do Zelenského za jeho slová: Každý dostane, čo si zaslúži

„Milý Volodymyr! Vidím, že si nebudeme rozumieť. Som slobodný človek, ktorý slúži Maďarom. Ty si človek v ťažkej situácii, ktorý už štyri roky nedokáže, alebo nechce ukončiť vojnu,“ napísal Orbán a poznamenal, že tomu je tak aj napriek všemožnej snahe prezidenta Spojených štátov dosiahnuť mier.
„Darmo sa mi podlizuješ, nemôžeme podporovať Tvoje vojnové úsilie. Ukrajinský ľud sa aj napriek Tvojim urážkam môže spoľahnúť na to, že budeme Tvojej krajine naďalej dodávať elektrinu a pohonné látky a budeme naďalej pomáhať aj utečencom z Ukrajiny. O zvyšok sa postará život a každý dostane, čo si zaslúži,“ dodal predseda maďarskej vlády.
Zelenskyj po rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom povedal, že „každý Viktor, ktorý žije z európskych peňazí a snaží sa zapredať európske záujmy, si zaslúži ‚jednu po hlave‘, a ak sa v Moskve cíti dobre, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa z európskych hlavných miest stali malé Moskvy“.
Zelenskyj kritizoval aj ostatných európskych lídrov za to, že sa proti Rusku nestavajú dostatočne rázne.Čítajte viac Ukrajina, USA a Rusko zasadnú k jednému stolu. Zelenskyj v Davose nešetril nikoho, Trump poslal Putinovi odkaz