Nežrať... Diéta bez klobásy, ale s vodkou? Lukašenkovi zrejme pomohol schudnúť Trumpov vyslanec

Keď na jeseň 2007 rozprával o svojej hmotnosti, zdôveril sa, že nie je so sebou spokojný: „Musím do vianočného turnaja schudnúť päť kilogramov. Dodržiavam teraz prísnu diétu. Potrebujem naháňať sa s 25-ročnými." Mal vtedy 53 rokov, chcel sa dostať do dobrej kondície počas hokejového turnaja amatérov.
Pred desiatimi rokmi sa Lukašenko potešil, keď oznámil, že schudol 13 kíl. Nepovedal, koľko času mu to trvalo, no podčiarkol, že prestal jesť sladkosti a na tanieri výrazne obmedzil zemiaky. Pri čokoláde robieval občasnú výnimku: „Môžem si dať tri bonbóny pred tým, ako idem na ľad," poznamenal veľký fanúšik hokeja. O zemiakoch utrúsil, že si na nich pochutí maximálne raz týždenne. Dodal, že sa snaží cvičiť každý deň a odporučil to všetkým Bielorusom, ktorí sa vládzu pohybovať.
Ozrejmil vtedy, že recept na chudnutie získal od Dmitrija Medvedeva (funkciu ruského premiéra vykonával od mája 2012 do januára 2020). Nad jednou vetou Lukašenka mohli odborníci na zdravé stravovanie iba krútiť hlavou: povedal totiž, že je to diéta, ktorá dovoľuje piť vodku…
Pri nej príležitosti v tej dobe Lukašenko objasnil, ako sa treba stravovať, aby človek nepribral a, naopak, aby ho potešil pohľad na váhu: „Keď nemáš čas športovať, prestaň žrať! Na raňajky maximálne tri vajíčka a šálka kávy, na obed zeleninová polievka. Kúsok mäsa si ešte môžeš dovoliť, aby si si splnil svoje mužské povinnosti… A na večeru tvaroh – to je všetko."
O svojom predsavzatí zhodiť niekoľko kíl sa Lukašenko zmienil aj pred necelými tromi rokmi, keď na to úsmevne využil tradičný výročný prejav hlavy štátu v parlamente. Iba stručne, o recepte na schudnutie poslancom neporozprával.
V ostatných mesiacoch bolo zjavné, že na Lukašenka sa takpovediac začal lepiť kilogram za kilogramom. A to už býva varovný signál, že človek môže mať problémy so srdcom, zvýšenú hladinu cukru v krvi atď. Nečudo, že asi preto v lete minulého roku prvýkrát v živote absolvoval kompletnú zdravotnú prehliadku. Doslova od hlavy až po päty. Informoval, že lekári mu vyšetrili aj mozog, experti skúmali jeho zdravotný stav dva dni.Čítajte viac Volebnú frašku Lukašenka sledovali v Bielorusku aj štyria politici zo Slovenska. Čo ich nadchlo a koho kritizovali?
Do očí bijúca nadváha Lukašenka sa dala spozorovať v auguste 2025, keď sa neformálne stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. V teplom počasí si nedali na seba sako, obliekli si iba košeľu s krátkymi rukávmi. Lukašenko vyzeral po boku ruského lídra ako sud. V poslednom čase to už o ňom neplatí. Bolo to vidieť napríklad na novoročnom plese bieloruskej mládeže v Minsku, kde si zatancoval.
Pred niekoľkými dňami Lukašenko povedal, že sa znovu úplne vyhýba čokoláde a priznal sa, že skoncoval aj s jednou neresťou: „Niekedy som večer zhrešil. Vzal som si kúsok klobásy, odrezal som z nej a zjedol bez chleba," citovala ho agentúra BELTA, od ktorej sme prevzali i všetky jeho predchádzajúce výroky. Nezávislý server Zerkalo naznačil, že Lukašenka musela veľmi trápiť jeho nadváha, pretože predvlani doslova povedal, že jeho hmotnosť je katastrofa.
Nedá sa vylúčiť, že teraz Lukašenko nemusí hovoriť o pohrome, keď sa postaví na váhu, aj vďaka Američanom. Mohol sa o to zaslúžiť špeciálny vyslanec prezidenta USA pre Bielorusko. Volá sa John Coale, v minulom roku sa mu podarilo dosiahnuť, že výmenou za zmiernenie sankcií Lukašenko prepustil z väzenia desiatky politických väzňov (po omilostení im umožnil odcestovať do EÚ).Čítajte viac Lukašenko sa nad ním nezľutoval. Chorý väzeň zomrel. Vysmievali sa mu, do sprchy ho nepúšťali
Coale prezradil pre denník Wall Street Journal, že Lukašenko sa ho na jednom rokovaní v Minsku opýtal, ako sa mu podarilo schudnúť. Vyslanec Donalda Trumpa sa mu zmienil o prípravku Zepbound, ktorý sa používa pri liečbe obezity. Vyrába ho americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly. Tento prípravok patrí medzi novinky na trhu, pretože úrady v USA po úspešných klinických testoch povolili jeho predaj v novembri 2023. Jedno balenie Zepboundu sa v Spojených štátoch predáva za 350 dolárov s tým, že dávka vydrží na jeden mesiac. Wall Street Journal napísal, že Coale sa postaral o to, aby tento farmaceutický prípravok mohol Lukašenko používať pre seba.
Zdravotný stav Lukašenka a s tým logicky spojenú jeho hmotnosť pozorne sledujú predstavitelia bieloruskej demokratickej opozície (väčšina z nich žije v exile v členských štátoch EÚ). Zlé správy o poslednom diktátorovi v Európe, ako ho prezývajú v slobodnom svete, by ich potešili. Realita je taká, že aj po viac ako troch desaťročiach pri moci vyzerá byť 71-ročný Lukašenko dostatočne zdravý a plný energie pokračovať vo vládnutí. Najnovšie pravdepodobne aj s americkou farmaceutickou pomocou.Čítajte viac Lukašenko sa zabetónoval pri moci. Putin bol odhodlaný ochrániť ho. A vráti sa Stalin do Bieloruska?