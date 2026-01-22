Dánska premiérka Frederiksenová: V NATO je zhoda na potrebe trvalej prítomnosti v Arktíde

Americký prezident Donald Trump v stredu po rokovaniach s generálnym tajomník NATO Markom Ruttem oznámil rámcovú dohodu o Grónsku a celom arktickom regióne. Vďaka nej podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa v spore o Grónsko aktívne angažovali, a zároveň vylúčil použitie sily na získanie Grónska.
Frederiksenová sa poďakovala európskym štátom, ktoré sa postavili za Dánsko a Grónsko. Podpora v tejto podľa nej veľmi náročnej situácii bola mimoriadne dôležitá.
Trump svoj záujem o Grónsko odôvodňoval národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami zo strany Ruska a Číny. NATO po rokovaniach oznámilo, že v Arktíde posilní bezpečnosť. Dánsko podľa Frederiksenovej zároveň požiadalo Alianciu, aby zvýšila svoju prítomnosť v oblasti.
„Všetci v NATO – arktické, ale aj ostatné členské štáty – sa zhodujú na tom, že potrebujeme trvalú prítomnosť NATO v arktickej oblasti vrátane okolia Grónska,“ uviedla dánska premiérka.
Podrobnosti Trumpom zmienenej dohody zostávajú nejasné, zdroj agentúry AFP ale tvrdí, že jej súčasťou je ustanovenie, že Spojené štáty a Dánsko prerokujú obrannú zmluvu z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump tiež povedal, že dohoda poskytne USA „plný prístup“ k Grónsku.
Frederiksenová pred summitom v Bruseli zdôraznila, že rokovať o suverenite Dánska nie je možné. „Sme ochotní spolupracovať s USA, ako sme to vždy robili v oblasti bezpečnosti. Naše červené čiary však spočívajú v tom, že naše demokratické pravidlá nie sú predmetom diskusie,“ uviedla. Dúfa, že USA a Dánsko nájdu v otázke Grónska politické riešenie v rámci demokracie a spolupráce ako spojenci.