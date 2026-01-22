Počet obetí požiaru nákupného centra v Pakistane ďalej stúpa, hlásia 67 obetí

Súdna lekárka uviedla, že záchranné tímy stále prehľadávajú požiarom poškodené viacposchodové nákupné centrum Gul Plaza, kde v sobotu večer vypukol požiar.
Príčina požiaru sa stále vyšetruje. Polícia naznačila, že ho mohol spôsobiť skrat. Záchranári naďalej pokračujú vo vyslobodzovaní tiel spod trosiek.
Časť budovy obchodného centra sa do nedele večera zrútila. Nestabilný je aj zvyšok konštrukcie.
Na trhoch či v továrňach v Karáči dochádza k požiarom pravidelne pre slabú infraštruktúru či nedodržiavanie bezpečnostných predpisov, no prípady takéhoto veľkého rozsahu sú zriedkavé.
V novembri 2023 zahynulo pri požiari nákupného centra desať ľudí a ďalších 22 utrpelo zranenia.
Jedna z najtragickejších priemyselných katastrof v Pakistane sa odohrala v roku 2012, keď pri požiari odevnej továrne zahynulo najmenej 260 ľudí.