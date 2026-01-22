Po prokurdskej demonštrácii v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí

Demonštrácia sa konala v centre Antverp na rušnom a turistami často navštevovanom námestí Operaplein neďaleko budovy opery. Polícia zadržala dve osoby a všetci zranení boli prevezení do nemocnice, potvrdil hovorca polície Wouter Bruyns. Všetky hospitalizované osoby utrpeli bodné zranenia.
Motív incidentu doposiaľ nebol bezprostredne známy.
Belgická tlačová agentúra Belga uviedla, že na protestnom zhromaždení, ktoré spočiatku prebiehalo pokojne, sa zúčastnilo približne 50 ľudí. Počas demonštrácie mávali prítomní ľudia kurdskými zástavami a vlajkami Strany kurdských pracujúcich (PKK).
Situácia však eskalovala bezprostredne po skončení demonštrácie približne o 19.20. h. Podľa hovorcu polície sa dvaja podozriví zamiešali medzi demonštrantov, napriek tomu sa však podarilo ich zadržať.
V prípade naďalej prebieha dôkladné vyšetrovanie, dodáva Belga.