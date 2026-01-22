Všetci musia urobiť ústupky, povedal Trump k úsiliu o mier na Ukrajine

Stretnutie s ním označil za dobré. Trump tiež vyjadril nádej, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin dohodu o ukončení takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny proti Ukrajine chcú, čo mu vraj obaja povedali.
Trump dnes v Davose so Zelenským osobne rokoval zhruba hodinu. Ukrajinský prezident po stretnutí oznámil, že v piatok a sobotu sa v Spojených arabských emirátoch uskutoční schôdzka medzi zástupcami USA, Ukrajiny a Ruska a že dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové.
Trump dnes k tomuto nadchádzajúcemu konaniu poznamenal, že akékoľvek stretnutie je prospešné.
V Moskve dnes večer s ruským prezidentom Putinom rokujú Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner. Výsledky ich stretnutia zatiaľ nie sú známe.