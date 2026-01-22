Pravda Správy Svet Všetci musia urobiť ústupky, povedal Trump k úsiliu o mier na Ukrajine

Na dosiahnutie mierovej dohody o Ukrajine musia všetci urobiť ústupky. Povedal to podľa agentúry Reuters americký prezident Donald Trump pri návrate zo Svetového ekonomického fóra v Davose, kde dnes rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o rámcovej mierovej dohode.

Dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové a Rusko musí byť pripravené túto vojnu ukončiť, povedal v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. / Zdroj: ta3

Stretnutie s ním označil za dobré. Trump tiež vyjadril nádej, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin dohodu o ukončení takmer štyri roky trvajúcej ruskej vojny proti Ukrajine chcú, čo mu vraj obaja povedali.

Trump dnes v Davose so Zelenským osobne rokoval zhruba hodinu. Ukrajinský prezident po stretnutí oznámil, že v piatok a sobotu sa v Spojených arabských emirátoch uskutoční schôdzka medzi zástupcami USA, Ukrajiny a Ruska a že dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové.

Trump dnes k tomuto nadchádzajúcemu konaniu poznamenal, že akékoľvek stretnutie je prospešné.

V Moskve dnes večer s ruským prezidentom Putinom rokujú Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner. Výsledky ich stretnutia zatiaľ nie sú známe.

