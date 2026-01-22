USA podľa Reuters oficiálne odišli zo svetovej zdravotníckej organizácie

Podľa oznámenia amerických ministerstiev zahraničia a zdravotníctva, na ktoré sa Reuters odvoláva, budú teraz USA s organizáciou spolupracovať len vo veľmi obmedzenej miere tak, aby efektívne zabezpečili svoj odchod z WHO.
„Nemáme žiadne plány zúčastniť sa ako pozorovatelia a nemáme plán na návrat,“ povedal agentúre vysokopostavený činiteľ ministerstva zdravotníctva. USA podľa neho chcú pri riešení napríklad epidémií v budúcnosti spolupracovať radšej priamo s postihnutými štátmi.
Trump kvôli postupu organizácie v čase covidu-19, a tiež kvôli podľa neho príliš veľkej náklonnosti WHO k Číne, odchod prvýkrát oznámil už v roku 2020 po tom, ako pred tým rozhodol pozastaviť americké financovanie.
Členstvo USA malo skončiť 6. júla 2021, rozhodnutie však ako jeden z prvých krokov zrušil Trumpov nástupca v Bielom dome Joe Biden. USA potom pokračovali vo financovaní tejto organizácie, do ktorej rozpočtu odvádzali zďaleka najväčší objem prostriedkov zo všetkých krajín.
Po svojom vlaňajšom návrate do Bieleho domu Trump, tiež ako jedno z prvých rozhodnutí, Bidenov príkaz neodchádzať revokoval s tým, že USA v porovnaní s inými krajinami platili nespravodlivo vysokú sumu.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v reakcii vlani v máji povedal, že WHO a jej členské štáty musia robiť náročné rozhodnutia ohľadom priorít vzhľadom na navrhované 21-percentné zníženie rozpočtu na obdobie 2026/ 2027 na 4,2 miliardy dolárov. WHO oznámila opatrenia na zefektívnenie svojej prevádzky a prepustenie 25 percent pracovníkov.