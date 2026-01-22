Pravda Správy Svet USA budú s NATO spolupracovať na zaistení bezpečnosti Grónska, uviedol Trump

USA budú s NATO spolupracovať na zaistení bezpečnosti Grónska, uviedol Trump

Spojené štáty budú spolupracovať so Severoatlantickou alianciou na zabezpečenie bezpečnosti Grónska. Podľa agentúry Reuters to dnes povedal americký prezident Donald Trump pri návrate zo Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose, kde v stredu po rokovaní so šéfom Severoatlantickej aliancie Marekom Ruttom oznámil, že vzniká rámcová dohoda o budúcnosti Grónska.

22.01.2026 23:43
debata
Trump: Grónsko musíme mať. Bude to zaujímavý Davos
Video
Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj.

„Všetci budeme spolupracovať… Budeme to robiť spoločne, čiastočne v spolupráci s NATO, čo je naozaj tak, ako by to malo byť,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Trump v súvislosti s chystanou dohodou o Grónsku a Arktíde zdôraznil, že USA budú musieť mať schopnosť v oblasti robiť to, čo chcú.

Podrobnosti dohody nie sú zatiaľ zrejmé, denník The New York Times (NYT) dnes napísal, že diskusia sa sústredí na posilnenie prítomnosti NATO v celej arktickej oblasti. Ďalej sa podľa NYT uvažuje tiež o tom, že by USA získali malé časti grónskeho územia a že by dohoda bránila potenciálne nepriateľským krajinám, napríklad Rusku a Číne, v oblasti ťažiť minerály.

Trump v Davose sľúbil, že pre získanie arktického ostrova nepoužije silu, čo predtým nevylučoval. Upustil tiež od ohláseného zavedenia dodatočných desaťpercentných ciel na osem európskych krajín, ktoré s jeho plánmi na pripojenie Grónska k USA nesúhlasili.

V Bruseli sa dnes kvôli dianiu okolo Grónska a nárokom, ktoré si Trump na toto poloautonómne územie Dánska doteraz robil, koná mimoriadny summit EÚ.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump a Grónsko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"