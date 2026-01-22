USA budú s NATO spolupracovať na zaistení bezpečnosti Grónska, uviedol Trump

„Všetci budeme spolupracovať… Budeme to robiť spoločne, čiastočne v spolupráci s NATO, čo je naozaj tak, ako by to malo byť,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Trump v súvislosti s chystanou dohodou o Grónsku a Arktíde zdôraznil, že USA budú musieť mať schopnosť v oblasti robiť to, čo chcú.
Podrobnosti dohody nie sú zatiaľ zrejmé, denník The New York Times (NYT) dnes napísal, že diskusia sa sústredí na posilnenie prítomnosti NATO v celej arktickej oblasti. Ďalej sa podľa NYT uvažuje tiež o tom, že by USA získali malé časti grónskeho územia a že by dohoda bránila potenciálne nepriateľským krajinám, napríklad Rusku a Číne, v oblasti ťažiť minerály.
Trump v Davose sľúbil, že pre získanie arktického ostrova nepoužije silu, čo predtým nevylučoval. Upustil tiež od ohláseného zavedenia dodatočných desaťpercentných ciel na osem európskych krajín, ktoré s jeho plánmi na pripojenie Grónska k USA nesúhlasili.
V Bruseli sa dnes kvôli dianiu okolo Grónska a nárokom, ktoré si Trump na toto poloautonómne územie Dánska doteraz robil, koná mimoriadny summit EÚ.