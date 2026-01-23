Pravda Správy Svet ONLINE: Trumpovi vyjednávači dosiahli v Moskve pokrok, no Putin naďalej trvá na uznaní ruských územných nárokov

Moskva a Washington hlásia po štvorhodinovom rokovaní Vladimira Putina s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom výrazný diplomatický posun. Kremeľ označil schôdzku za užitočnú a potvrdil okamžitý presun vyjednávačov do Abú Zabí, kde sa v piatok začína historicky prvé trojstranné stretnutie za účasti Ukrajiny. Kým Kyjev a USA hovoria o takmer hotových dokumentoch a možnom energetickom prímerí, Rusko naďalej podmieňuje dlhodobý mier územnými ústupkami a navrhuje financovanie Trumpovej Rady mieru zo svojich zmrazených aktív.

23.01.2026 06:00
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 430 dní
  • V Spojených arabských emirátoch sa bude v piatok a sobotu konať prvé trojstranné rokovanie vyjednávacích tímov USA, Ukrajiny a Ruska
6:15 Kremeľ označil piatkové rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočné v každom ohľade“. Schôdzka v Moskve trvala približne štyri hodiny a zúčastnili sa na nej aj Jared Kushner, poradca pre Radu mieru Josh Greenbaum a ruskí predstavitelia Jurij Ušakov a Kirill Dmitrijev. Kremeľ zverejnil z privítania aj krátke video.

Hoci Putin vyjadril úprimný záujem o diplomatické riešenie, jeho poradca Jurij Ušakov zdôraznil, že dlhodobý mier nie je možný bez vyriešenia územných nárokov Ruska. Moskva trvá na tom, aby sa urovnanie riadilo spôsobom dohodnutým vlani v auguste na Aljaške (v Anchorage). Rusko aktuálne okupuje pätinu ukrajinského územia a usiluje sa o ovládnutie celého Donbasu, čo Kyjev konzistentne odmieta s varovaním, že ústupky by Moskvu len povzbudili k ďalšej agresii.

Bezprostredne po moskovských rozhovoroch sa diplomacia presúva do Spojených arabských emirátov. V Abú Zabí sa dnes a v sobotu uskutoční prvé stretnutie trojstrannej pracovnej skupiny pre bezpečnostné otázky. Ruskú delegáciu vedie náčelník vojenskej rozviedky GRU, admirál Igor Kosťukov. Súbežne s tým sú naplánované aj separátne bilaterálne rokovania medzi splnomocnencami Witkoffom a Dmitrijevom. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý o summite informoval v Davose, sú dokumenty zamerané na ukončenie vojny takmer hotové, hoci otázka východných území zostáva otvorená.

Okrem samotných bojov sa v Moskve riešila aj ekonomická stránka mieru. Americkí vyjednávači, ktorí prileteli priamo z Davosu po schôdzke s Trumpom a Zelenským, rokovali o ruskej účasti v novovytvorenej Rade mieru. Rusko vyjadrilo pripravenosť prispieť do jej rozpočtu jednou miliardou dolárov zo svojich aktív, ktoré v USA zmrazila Bidenova administratíva.

Zvyšné prostriedky z týchto aktív by podľa Ušakova mohli byť po uzavretí mieru použité na obnovu dotknutých území. Na technickej úrovni sa očakáva, že americká a ukrajinská delegácia navrhnú ruským vyjednávačom v Abú Zabí dohodu o prímerí v oblasti energetiky.

