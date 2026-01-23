Japonská premiérka rozpustila parlament, krajinu čakajú predčasné voľby

Premiérka sa podľa AFP spolieha na vysoké výsledky svojho kabinetu v prieskumoch verejnej mienky, ktoré dovedú jej inak nepopulárnu Liberálno-demokratickú stranu (LDP) k víťazstvu.
Predseda parlamentu prečítal list, ktorým oficiálne rozpustil dolnú komoru – za tradičného pokriku „banzai“ zo strany zákonodarcov.
Vládna Liberálno-demokratická strana (LDP) vo voľbách 27. októbra 2024 stratila v parlamente väčšinu. Po vnútrostraníckej kríze sa jej predsedníčkou stala Takaičiová a neskôr aj prvou ženou vo funkcii japonského premiéra. Od roku 2020 v tejto pozícii neuspeli štyria jej predchodcovia.Čítajte aj Muž, ktorý smrteľne postrelil japonského premiéra Abeho, dostal doživotie
Politika vlády má podľa prieskumov asi 70-percentnú podporu verejnosti. Vládna koalícia (LDP + Komeito) má v dolnej komore parlamentu iba 220 kresiel z celkových 465. Aj v hornej komore má menšinové postavenie. Musí vyjednávať o podpore s ďalšími poslancami a nedokáže presadzovať svoj ambiciózny politický programu.
Podľa médií by úspech vo voľbách Takaičiovej mohol pomôcť prelomiť patovú situáciu v spore s Čínou. Vzťahy oboch krajín sa zhoršili v novembri, keď japonská premiérka naznačila možnosť vojenského zásahu v prípade útoku Pekingu na Taiwan. Peking odvtedy údajne blokuje vývoz dôležitých surovín pre výrobu v Japonsku.