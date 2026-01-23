Pravda Správy Svet Amerika sa pripravuje na najhoršie. Najväčšia zimná búrka za posledné roky postihne 120 miliónov ľudí

Milióny Američanov sa pripravujú na pravdepodobne jednu z najväčších zimných víchric v Spojených štátoch za uplynulé roky, upozornili vo štvrtok americká Národná meteorologická služba a tamojšie médiá.

23.01.2026 08:15
Prichádza zmena počasia. K lepšiemu?
Video
Charakter počasia sa zmení, rátajte so zrážkami.

Podľa stanice ABC News by tento víkend mohlo byť nepriaznivým počasím postihnutých viac než 120 miliónov obyvateľov USA, teda viac ako tretina celkovej populácie.

Víchrica a sneženie sa očakávajú aj v južných štátoch, častiach Stredozápadu a východného pobrežia, kde sa očakávajú v nedeľu, a to vrátane metropolitnej oblasti New Yorku a Washingtonu D.C..

Národná meteorologická služba už vo štvrtok varovala pred zľadovatenými cestami a nebezpečnými podmienkami na cestách. Kombinácia sneženia a vetra môže výrazne znížiť viditeľnosť, hrozí vyvracanie stromov či výpadky elektriny.

Rekordné sneženie: Kamčatku zasypali metre snehu
Video
Ruská Kamčatka zažila jedno z najsilnejších snežení za posledné desaťročia. Podľa ruskej národnej meteorologickej služby bolo množstvo snehu najvyššie za viac ako 30 rokov, pričom sneh dosahoval výšku až štyri metre. / Zdroj: REUTERS

Meteorológovia varovali obyvateľov pred podchladením a omrzlinami a odporučili chrániť pred chladom aj domáce zvieratá. Pre silný vietor môže byť pocitová teplota ešte nižšia.

V južnom štáte Texas bol v predstihu aktivovaný krízový manažment, oznámil miestny guvernér Greg Abbott. Podľa DPA to pomáha napríklad pri zvýšenom monitorovaní dodávok energie alebo pomoci pri čistení ciest v prípade núdze.

