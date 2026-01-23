Tichá Melania, hlučný Trump a milióny od Amazonu. Prvá dáma nikdy nebola len manželkou prezidenta, ale symbolom, hovorí amerikanista Tomáš Klvaňa

V rozhovore sa dozviete:
- ako sa z Bieleho domu stal priestor pre celebrity
- prečo je imigrantka Melania paradoxom Trumpovej Ameriky
- ako súvisí jej mlčanie s povahou Donalda Trumpa a ich manželstvom
- prečo Spojené štáty potrebujú inštitúciu ako je prvá dáma
- prečo je móda prvých dám politickým jazykom
- ako sa prvé dámy líšia podľa ideologickej línie
- ako Jackie Kennedy predurčila, akým spôsobom by sa prvé dámy mali správať
- prečo Melania Trumpová nezapadá do rámca tradičných prvých dám – ale ani ho nemení
- prečo bola Hillary Clinton oveľa kontroverznejšia než Melania Trumpová
- prečo bola Michelle Obama populárna: bez škandálov, bez priameho zasahovania do politiky, ale s jasnou spoločenskou autoritou
- prečo dokument o Melanii Trumpovej nie je nezávislý, ale „reklamný film“
- čo Trump a jeho rodina hovoria o kríze americkej demokracie
Melania Trump je prvou dámou narodenou mimo Spojených štátov. Ako tento fakt zapadá do krajiny, kde patrí migrácia k tým najvýbušnejším politickým témam?
To je celkom zaujímavá téma a určite to je otázka, o ktorej sa v Spojených štátoch veľa diskutuje, najmä naľavo, pretože v okamihu, keď Donald Trump začal naozaj veľmi výrazne obmedzovať imigráciu v podstate takmer zo všetkých častí sveta až na Južnú Afriku, o ktorej tvrdí, že tam tí bieli farmári čelia akejsi genocíde proti belošskému obyvateľstvu, tak pravidelne sa vždy v médiach niekto ozve. A ako je možné, keď Donald Trump, ktorý mal vlastne dve zo svojich troch manželiek z krajín mimo Spojených štátov? Pretože pripomeňme, že jeho prvá manželka Ivana Trumpová bola z Československa. Je to akýsi paradox, ale nie je v tom – v úvozovkách – Melania Trumpová sama. Napríklad druhá dáma Spojených štátov, teda Usha Vanceová, je zase indického pôvodu. A to tiež pôsobí paradoxne, pretože pochopiteľne nie je z toho belošského okruhu. A deti Ushi Vanceovej a J.D. Vancea sú pochopiteľne deti z rasovo zmiešaného manželstva. A to zase ľudia, ktorí obviňujú túto administratívu z rasizmu, občas používajú vo svojich argumentoch.