Trump zdvíha varovný prst a nevylučuje útok na Irán, k regiónu už mieri „obrovská“ flotila

„Máme obrovskú flotilu, ktorá tam smeruje… A možno ju nebudeme musieť použiť, uvidíme,“ dodal. „Bol by som radšej, keby sa nič nestalo, ale veľmi pozorne ich sledujeme,“ povedal Trump v súvislosti s Iránom.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje vo štvrtok uviedla, že do oblasti Blízkeho východu v najbližších dňoch dorazí americká vojenská úderná skupina na čele s lietadlovou loďou, ktorú sprevádzajú ďalšie plavidlá.
Americké médiá už koncom minulého týždňa informovali, že lietadlová loď USS Abraham Lincoln a jej sprievodné lode sú na ceste z Juhočínskeho mora do spomínaného regiónu. Lietadlová loď s jadrovým pohonom bežne prepravuje niekoľko tisíc vojakov a desiatky stíhačiek a sprevádzajú ju torpédoborce amerického námorníctva.
Spojené štáty podľa Reuters často posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe v momentoch zvýšeného napätia. Odborníci ale tvrdia, že takéto kroky môžu mať výlučne obranný charakter. Agentúra však pripomenula, že USA výrazne zvýšili početnosť svojich síl v regióne aj minulé leto pred júnovými údermi proti jadrovým zariadeniam v Iráne.
Krvavá bilancia protestov
Najnovšie vyjadrenia prichádzajú v čase, keď svet obleteli správy o brutálnom potlačení domácich nepokojov. Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 5 002 ľudí a mnoho ďalších je nezvestných, uviedla v piatok organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA.
Podľa údajov aktivistov bolo z 5 002 obetí až 4 716 protestujúcich a 203 príslušníkov vládnych zložiek. Zadržaných bolo celkovo viac než 26 800 osôb. Vláda v Teheráne však uvádza výrazne nižšie čísla a informovala o 3 117 mŕtvych, z ktorých časť označila za „teroristov“.
Agentúra AP upozorňuje, že iránsky režim v minulosti počty obetí podhodnocoval. Nezávislé overenie je momentálne nemožné, pretože Irán zablokoval internetové pripojenie aj medzinárodné telefonické spojenie.
Červené čiary
Donald Trump stanovil pre Teherán dve jasné červené čiary: zabíjanie pokojných demonštrantov a masové popravy. Hoci protesty minulý týždeň ustali, prezident varoval, že k úderom by sa odhodlal aj v prípade, ak by Teherán obnovil svoj jadrový program.
Okrem napätia s Iránom sa Trump vyjadril aj k ďalším zahraničnopolitickým témam. Novinárom povedal, že v záujme dosiahnutia mierovej dohody na Ukrajine musia všetci učiniť isté ústupky. Zároveň dodal, že Spojené štáty budú spolupracovať s NATO na zaistení bezpečnosti Grónska.