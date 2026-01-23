Pravda Správy Svet Neprejazdné cesty a desiatky nehôd aj s obeťami na životoch. Poľadovica na Morave i v Nemecku paralyzovala dopravu

Na juhu Moravy majú od skorých ranných hodín veľké problémy s poľadovicou. Česká polícia informovala, že eviduje viac ako 60 nehôd a ďalších približne 20 havarijných udalostí v doprave. Vyzýva preto vodičov, aby zvážili cestu autom.

23.01.2026 09:20
Hasiči zasahujú blízko Rosic pri nehode 8 vozidiel.
Poľadovica sužuje predovšetkým okresy Brno a Vyškov, tiež okres Blansko.

Diaľnica D1 je v smere z Vyškova do Brna uzavretá po hromadnej nehode; ďalšia havária sa stala len o niekoľko kilometrov ďalej. Podobná situácia je aj na diaľnici D2 alebo výpadovke z Brna na Mikulov.

Okrem nehôd na diaľniciach má veľké problémy mestská hromadná doprava v Brne či regionálne autobusy.

Poľadovica sa začala vytvárať nadránom v dôsledku mrznúceho mrholenia. Český meteorologický ústav upozorňuje, že poľadovica na Morave sa bude tvoriť počas celého dňa aj v noci na sobotu.

Pri sérii nehôd, ktoré sa v noci na dnes stali v dôsledku poľadovice na diaľnici neďaleko západonemeckého Paderbornu, prišli o život traja ľudia. Ďalších 11 utrpelo zranenia, informovala polícia podľa agentúry DPA.

Okolo 01:30 hod. niekoľko vodičov z diaľnice A44 spájajúcej Dortmund s Kasselom hlásilo nehody kvôli poľadovici. Na jednom mieste sa podľa polície zrazilo nákladné auto s vozidlom naloženým papierom. Náves s papierom horel. Vodiča nákladného auta sa nepodarilo vyslobodiť z kabíny a zomrel na mieste, druhého vodiča záchranná služba odviezla do nemocnice.

Na zľadovatenej vozovke sa na tejto diaľnici stalo ďalších 17 nehôd, pri jednej z nich zomreli dvaja ľudia. Diaľnicu polícia v zasiahnutom úseku obojstranne uzavrela.

Nemeckí meteorológovia aktuálne varujú pred poľadovicou najmä na severozápade krajiny. Vo východnej časti upozorňujú na nízke teploty.

