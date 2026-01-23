Neprejazdné cesty a desiatky nehôd aj s obeťami na životoch. Poľadovica na Morave i v Nemecku paralyzovala dopravu

Poľadovica sužuje predovšetkým okresy Brno a Vyškov, tiež okres Blansko.
Diaľnica D1 je v smere z Vyškova do Brna uzavretá po hromadnej nehode; ďalšia havária sa stala len o niekoľko kilometrov ďalej. Podobná situácia je aj na diaľnici D2 alebo výpadovke z Brna na Mikulov.
Okrem nehôd na diaľniciach má veľké problémy mestská hromadná doprava v Brne či regionálne autobusy.
Poľadovica sa začala vytvárať nadránom v dôsledku mrznúceho mrholenia. Český meteorologický ústav upozorňuje, že poľadovica na Morave sa bude tvoriť počas celého dňa aj v noci na sobotu.
Pri sérii nehôd, ktoré sa v noci na dnes stali v dôsledku poľadovice na diaľnici neďaleko západonemeckého Paderbornu, prišli o život traja ľudia. Ďalších 11 utrpelo zranenia, informovala polícia podľa agentúry DPA.
Okolo 01:30 hod. niekoľko vodičov z diaľnice A44 spájajúcej Dortmund s Kasselom hlásilo nehody kvôli poľadovici. Na jednom mieste sa podľa polície zrazilo nákladné auto s vozidlom naloženým papierom. Náves s papierom horel. Vodiča nákladného auta sa nepodarilo vyslobodiť z kabíny a zomrel na mieste, druhého vodiča záchranná služba odviezla do nemocnice.Čítajte viac Amerika sa pripravuje na najhoršie. Najväčšia zimná búrka za posledné roky postihne 120 miliónov ľudí
Na zľadovatenej vozovke sa na tejto diaľnici stalo ďalších 17 nehôd, pri jednej z nich zomreli dvaja ľudia. Diaľnicu polícia v zasiahnutom úseku obojstranne uzavrela.
Nemeckí meteorológovia aktuálne varujú pred poľadovicou najmä na severozápade krajiny. Vo východnej časti upozorňujú na nízke teploty.