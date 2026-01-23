Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas. Prezident hovorí o hotovej dohode s USA

Hotová je podľa neho dohoda so Spojenými štátmi o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. „Donbas je kľúčovou záležitosťou. Bude sa o nej rokovať dnes a zajtra (v sobotu – pozn. red.) V podobe, akú tri strany v Abú Zabí uznajú za vhodnú,“ cituje Zelenského agentúra AFP.
Trojstranné rokovania v metropole Spojených arabských emirátov sa uskutočnia krátko po niekoľkohodinovej schôdzke vyslancov amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a jeho poradcami.Čítajte viac Ukrajina, USA a Rusko zasadnú k jednému stolu. Zelenskyj v Davose nešetril nikoho, Trump poslal Putinovi odkaz
Putinov zahraničnopolitický poradca Jurij Ušakov po nej dnes ráno povedal, že bez vyriešenia územných nárokov Ruska nie je dlhodobý mier na Ukrajine možný. Rusko celoplošnú inváziu na Ukrajinu vedie od februára 2022.
Trumpova administratíva sa snaží najhorší konflikt na európskom kontinente od druhej svetovej vojny ukončiť. Prekážkou v tom sú najmä ruské požiadavky týkajúce sa východoukrajinského Donbasu. Moskva ho chce získať celý, vrátane častí, ktoré jej vojská doteraz nedokázali dobyť.
Kyjev varuje, že územné ústupky len povzbudia Moskvu k ďalšiemu útoku. Súčasťou urovnania konfliktu majú byť bezpečnostné záruky poskytnuté Spojenými štátmi Ukrajine. „Hlavná dohoda o bezpečnostných garanciách je hotová,“ povedal aj Zelenskyj a dodal, že čaká, kým Trump určí miesto a termín jej podpisu. Tento dokument podľa neho budú musieť schváliť americký Kongres a ukrajinský parlament.Čítajte viac Všetci musia urobiť ústupky, povedal Trump k úsiliu o mier na Ukrajine