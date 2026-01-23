Pravda Správy Svet Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas. Prezident hovorí o hotovej dohode s USA

Na rokovaní so zástupcami Spojených štátov a Ruska v Abú Zabí sa bude hovoriť o územných otázkach. Dnes to podľa agentúr povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

23.01.2026 10:28
Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svetovom ekonomickom fóre v Davose 22. januára 2026
Hotová je podľa neho dohoda so Spojenými štátmi o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. „Donbas je kľúčovou záležitosťou. Bude sa o nej rokovať dnes a zajtra (v sobotu – pozn. red.) V podobe, akú tri strany v Abú Zabí uznajú za vhodnú,“ cituje Zelenského agentúra AFP.

Trojstranné rokovania v metropole Spojených arabských emirátov sa uskutočnia krátko po niekoľkohodinovej schôdzke vyslancov amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a jeho poradcami.

Putinov zahraničnopolitický poradca Jurij Ušakov po nej dnes ráno povedal, že bez vyriešenia územných nárokov Ruska nie je dlhodobý mier na Ukrajine možný. Rusko celoplošnú inváziu na Ukrajinu vedie od februára 2022.

Trumpova administratíva sa snaží najhorší konflikt na európskom kontinente od druhej svetovej vojny ukončiť. Prekážkou v tom sú najmä ruské požiadavky týkajúce sa východoukrajinského Donbasu. Moskva ho chce získať celý, vrátane častí, ktoré jej vojská doteraz nedokázali dobyť.

Kyjev varuje, že územné ústupky len povzbudia Moskvu k ďalšiemu útoku. Súčasťou urovnania konfliktu majú byť bezpečnostné záruky poskytnuté Spojenými štátmi Ukrajine. „Hlavná dohoda o bezpečnostných garanciách je hotová,“ povedal aj Zelenskyj a dodal, že čaká, kým Trump určí miesto a termín jej podpisu. Tento dokument podľa neho budú musieť schváliť americký Kongres a ukrajinský parlament.

