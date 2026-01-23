Malajzia opäť sprístupnila chatbot Grok

Malajzijský výbor pre komunikáciu a multimédiá (MCMC) poveril skupinu právnych zástupcov, aby v prípade chatbotu Grok a spoločnosti xAI, ktorá ho vyvíja, začali „súdne konanie“. Nešpecifikoval však, čo to bude znamenať.
„Dočasné obmedzenie prístupu k chatbotu Grok na platforme X bolo od dnešného dňa zrušené," uviedol MCMC v piatok. Tento krok nasledoval po „potvrdení implementácie dodatočných preventívnych a bezpečnostných opatrení zo strany platformy". Podrobnosti MCMC neposkytol.
Malajzijskí predstavitelia sa v stredu stretli so zástupcami platformy X. Podľa MCMC sa chceli dohodnúť na záväzkoch k preventívnym opatreniam v súlade s malajzijskými zákonmi.
Platforma X potvrdila, že požadované bezpečnostné opatrenia boli implementované. Ich dodržiavanie monitorujú malajzijské orgány, dodal výbor.
Chatbot Grok je súčasť sociálnej siete X, dostupná je aj samostatná aplikácia.
Spoločnosť xAI čelila tlaku pre funkciu „Spicy Mode“, ktorá používateľom umožňovala vytvárať sexualizovaný deepfake obsah pomocou jednoduchých textových príkazov. Okrem Malajzie prístup k chatbotu Grok preto zablokovala aj Indonézia. Kritike čelil tiež zo strany Európskej únie.
Platforma X Elona Muska minulý týždeň v reakcii na kritiku oznámila, že chatbot už nebude môcť upravovať fotografie skutočných ľudí a zobrazovať ich v odhaľujúcich odevoch.