Jeleň v New Yorku "prepadol" banku. Zviera sa polícii bránilo, museli ho spacifikovať

Polícia v New Yorku spacifikovala a následne vypustila jeleňa, ktorý rozbil okno na prízemí a uviazol v banke. Udalosť sa stala ešte minulý týždeň v nedeľu.

23.01.2026 10:45
Na záberoch z telových kamier, ktoré zverejnilo Policajné oddelenie okresu Suffolk, je vidieť, ako policajti vstupujú do banky cez rozbité okno a následne zápasia s jeleňom, ktorý sa bránil ich pokusom o zadržanie, až kým sa im nepodarilo nasadiť mu okolo parohov lano.

Podľa vyhlásenia polície na sieti X policajti reagovali na poplach pri vlámaní v banke v meste Ridge, kde sa stretli s „nečakaným votrelcom“, identifikovaným ako „jeleň (samec), ktorý prerazil okno“.

„Keď sa jeleň pokúsil utiecť, policajtom sa ho podarilo bezpečne chytiť lasom a dostať ho späť na slobodu,“ uviedlo policajné oddelenie.

