Jeleň v New Yorku "prepadol" banku. Zviera sa polícii bránilo, museli ho spacifikovať

Na záberoch z telových kamier, ktoré zverejnilo Policajné oddelenie okresu Suffolk, je vidieť, ako policajti vstupujú do banky cez rozbité okno a následne zápasia s jeleňom, ktorý sa bránil ich pokusom o zadržanie, až kým sa im nepodarilo nasadiť mu okolo parohov lano.
Podľa vyhlásenia polície na sieti X policajti reagovali na poplach pri vlámaní v banke v meste Ridge, kde sa stretli s „nečakaným votrelcom“, identifikovaným ako „jeleň (samec), ktorý prerazil okno“.
„Keď sa jeleň pokúsil utiecť, policajtom sa ho podarilo bezpečne chytiť lasom a dostať ho späť na slobodu,“ uviedlo policajné oddelenie.