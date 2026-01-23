Rasmussen: Rokovania o Grónsku sa čoskoro začnú. NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde

„Stretnutia začneme pomerne rýchlo. Nebudeme zverejňovať, kedy sa tieto schôdzky uskutočnia,“ uviedol Rasmussen s tým, že v súčasnosti je potrebné upokojiť situáciu. Rokovania sa podľa neho budú sústreďovať na „bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť“.
Priestor na „riadne rokovania“ s Washingtonom sa podľa dánskeho ministra opäť otvoril po stredajšom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Trump po schôdzke oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Dánsko a Spojené štáty majú podľa Rasmussena rovnaké ciele v oblasti arktickej bezpečnosti, líšia sa v spôsoboch ich dosahovania. „Teraz máme príležitosť, aby sme veci zosúladili,“ poznamenal.
Vďaka dosiahnutiu tejto bližšie nešpecifikovanej dohody Trump podľa vlastných slov ustúpil od pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa zapájali do sporu o Grónsko. Zároveň vylúčil použitie sily na získanie tohto autonómneho územia.
Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu. Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.
NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová
Generálny tajomník NATO a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok pri stretnutí v Bruseli zhodli, že Aliancia by mala posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Frederiksenová z Bruselu odcestuje do Grónska a stretne sa s tamojším predsedom vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.
„Spolupracujeme na tom, aby bolo celé NATO bezpečné a chránené, a budeme nadväzovať na našu spoluprácu s cieľom posilniť odstrašovanie a obranu v Arktíde,“ uviedol Rutte na sieti X. Frederiksenová na tej istej platforme napísala, že súhlasí s tým, že NATO by malo zintenzívniť pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť tejto oblasti sú podľa dánskej premiérky záležitosťou celej Aliancie.
Americký prezident Donald Trump po rokovaní so šéfom NATO v Davose oznámil zhodu na rámci budúcej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne. Vďaka nej podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske autonómne územie pre Spojené štáty.
Trump argumentuje, že USA najväčší ostrov na svete, ktorý má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny, potrebujú z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
Dánski a grónski predstavitelia odmietajú rokovať o suverenite a územnej celistvosti a zdôrazňujú, že Grónsko nie je na predaj. Nielsen vo štvrtok vyhlásil, že pokiaľ by si malo Grónsko vybrať medzi zotrvaním ako súčasť Dánska alebo pripojením sa k USA, tak si vyberie „Dánsko, EÚ a NATO“.