Pravda Správy Svet Rasmussen: Rokovania o Grónsku sa čoskoro začnú. NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde

Rasmussen: Rokovania o Grónsku sa čoskoro začnú. NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde

Rokovania so Spojenými štátmi o Grónsku s cieľom posilniť bezpečnosť v arktickom regióne by sa mali začať už čoskoro. V piatok to v Kodani oznámil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen.

23.01.2026 11:05
debata
Trump: Grónsko musíme mať. Bude to zaujímavý Davos
Video
Trumpova posadnutosť Grónskom odsunula Ukrajinu v Davose na vedľajšiu koľaj. / Zdroj: Reuters

„Stretnutia začneme pomerne rýchlo. Nebudeme zverejňovať, kedy sa tieto schôdzky uskutočnia,“ uviedol Rasmussen s tým, že v súčasnosti je potrebné upokojiť situáciu. Rokovania sa podľa neho budú sústreďovať na „bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť“.

Priestor na „riadne rokovania“ s Washingtonom sa podľa dánskeho ministra opäť otvoril po stredajšom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Trump po schôdzke oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Dánsko a Spojené štáty majú podľa Rasmussena rovnaké ciele v oblasti arktickej bezpečnosti, líšia sa v spôsoboch ich dosahovania. „Teraz máme príležitosť, aby sme veci zosúladili,“ poznamenal.

Vďaka dosiahnutiu tejto bližšie nešpecifikovanej dohody Trump podľa vlastných slov ustúpil od pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa zapájali do sporu o Grónsko. Zároveň vylúčil použitie sily na získanie tohto autonómneho územia.

Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu. Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.

NATO by malo posilniť bezpečnosť v Arktíde, zhodli sa Rutte a Frederiksenová

Generálny tajomník NATO a dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v piatok pri stretnutí v Bruseli zhodli, že Aliancia by mala posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Frederiksenová z Bruselu odcestuje do Grónska a stretne sa s tamojším predsedom vlády Jensom-Frederikom Nielsenom.

„Spolupracujeme na tom, aby bolo celé NATO bezpečné a chránené, a budeme nadväzovať na našu spoluprácu s cieľom posilniť odstrašovanie a obranu v Arktíde,“ uviedol Rutte na sieti X. Frederiksenová na tej istej platforme napísala, že súhlasí s tým, že NATO by malo zintenzívniť pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť tejto oblasti sú podľa dánskej premiérky záležitosťou celej Aliancie.

Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video
Hoci Donald Trump nemá doma politickú ani právnu podporu na to, aby Spojené štáty získali Grónsko hrubou silou, samotné otváranie tejto témy znepokojuje spojencov. Podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu českej armády Jiřího Šedivého nejde o otázku vojenskej realizovateľnosti, ale o dôsledky pre NATO a bezpečnostnú architektúru Západu.

Americký prezident Donald Trump po rokovaní so šéfom NATO v Davose oznámil zhodu na rámci budúcej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne. Vďaka nej podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske autonómne územie pre Spojené štáty.

Trump argumentuje, že USA najväčší ostrov na svete, ktorý má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny, potrebujú z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.

Dánski a grónski predstavitelia odmietajú rokovať o suverenite a územnej celistvosti a zdôrazňujú, že Grónsko nie je na predaj. Nielsen vo štvrtok vyhlásil, že pokiaľ by si malo Grónsko vybrať medzi zotrvaním ako súčasť Dánska alebo pripojením sa k USA, tak si vyberie „Dánsko, EÚ a NATO“.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"