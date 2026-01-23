Súdna bomba z Ruska: orgány oficiálne priznali útok na krížnik Moskva, odhalili počty mŕtvych námorníkov. Padol najtvrdší trest

Rozsudok vyniesol 2. západný okružný vojenský súd so sídlom v Moskve na základe článku o „medzinárodnom terorizme“ v súvislosti s potopením ruského krížnika Moskva, uvádza portál Mediazona. Ako informuje portál, tlačová služba súdu síce správu krátko po zverejnení vymazala, no text sa podarilo uchovať redakcii Mediazona.
Podľa verzie ruských vyšetrovateľov Andrij Šubin vydal rozkazy na vykonanie raketových úderov na Ruskú vlajkovú loď Čiernomorskej flotily Moskva. Krížnik bol potopený 14. apríla 2022 v Čiernom mori neďaleko Hadieho ostrova. Súd zároveň kladie Šubinovi za vinu aj útok na fregatu Admirál Essen, ku ktorému malo dôjsť 2. apríla 2022.
Ruský súd zároveň rozhodol o finančnom postihu. Od odsúdeného ukrajinského vojaka má byť podľa rozsudku vymáhaná suma 2,2 miliardy rubľov .
Prvé oficiálne priznanie útoku
Podľa Mediazony ide o prvý prípad, keď ruské justičné orgány oficiálne priznali, že na krížnik Moskva bol vedený raketový útok. V tlačovej správe súdu sa uvádza, že loď bola zasiahnutá raketami.
Doteraz pritom ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že na krížniku došlo k požiaru, ktorý viedol k detonácii munície. Ukrajinské úrady naopak opakovane uvádzali, že na loď zaútočili dvoma protilodnými raketami Neptun.
Oficiálne údaje o obetiach
Správa súdu obsahuje aj údaje o stratách na životoch, ktoré ruské orgány doteraz nezverejňovali v takejto podobe.
Podľa citácie v rozsudku: „V dôsledku výbuchu, požiaru a dymu zahynulo 20 členov posádky krížnika, dvadsiatim štyrom členom posádky boli spôsobené telesné zranenia rôzneho stupňa závažnosti a osem osôb je nezvestných, a to aj v rámci boja o prežitie lode, ktorý trval viac ako šesť hodín.“
Pri útoku na fregatu Admirál Essen bol podľa údajov súdu zranený jeden človek.