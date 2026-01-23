VIDEO: Vlny sa prehnali reštauráciou ako cunami, extrémny vietor prevracal lode

Regionálni lídri hlásia škody na cestách, prístavoch, zariadeniach na plážach a výrobných činnostiach v hodnote stoviek miliónov eur. V oblasti pokračujú rozsiahle záchranné a bezpečnostné operácie.
Na Sicílii voda zaplavila obce a cesty, narušila železničnú dopravu a v horských polohách priniesla mimoriadne sneženie. Úrady vyhlásili výstrahy a pokračujú v záchranných a sanačných prácach. Sicílsky guvernér odhadol počiatočné škody na približne 740 miliónov eur a očakáva sa, že toto číslo sa ešte zvýši. Predstavitelia Sardínie uviedli, že celkové straty pravdepodobne dosiahnu niekoľko stoviek miliónov eur.
Keď sa cyklón prehnal pobrežnými oblasťami Sicílie, Sardínie, Kalábrie a Apúlie, talianska pobrežná stráž aktivovala núdzový operačný systém a nasadila viac ako 100 námorných, pozemných a vzdušných prostriedkov a viac ako 450 príslušníkov do nepretržitých operácií.
Zábery zverejnené talianskou pobrežnou strážou vo štvrtok večer ukazujú rozsiahle škody v prístavoch a na pobreží, pričom búrkové vlny zasiahli móla, plavidlá a pobrežnú infraštruktúru. Zábery zachytili záchranné tímy, ako zaisťujú lode vytrhnuté z kotvísk a skúmajú zaplavené prístavné oblasti, zatiaľ čo letecké zábery ukazujú vlny lámajúce sa o vlnolamy a pobrežné cesty.
Pobrežná stráž uviedla, že nasadila vrtuľníky, ktoré poskytujú hodnotenie stavu najviac postihnutých oblastí v reálnom čase a monitorujú potenciálne riziká znečistenia na mori. Úrady tiež nariadili uzavretie niekoľkých exponovaných pobrežných zón s cieľom chrániť verejnú bezpečnosť, keďže nebezpečné poveternostné podmienky pretrvávajú.