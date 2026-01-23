VIDEO: V KĽDR je sveta žiť. Kim Čong-un otvoril kúpele pre robotníkov, zavítal aj do ženskej časti

Rekreačný rezort už skôr verejne kritizoval, tentoraz pochválil jeho rekonštrukciu a osobne si prezrel zariadenia, informovala štátna televízia KRT.
KRT podľa agentúry Reuters uviedla, že Kim sa v utorok zúčastnil slávnostného dokončenia robotníckeho rezortu Onpho v provincii Severný Hamgyong.
Zábery odvysielané KRT ukazujú Kima, ako sa prechádza zariadeniami v čiernom kabáte a vstupuje do horúcich kúpeľov, pričom sa rozpráva s kúpajúcimi sa, ktorí sa mu úslužne klaňajú. Bol tiež zachytený, ako vstupuje do dámskej časti.
Po prehliadke zrekonštruovaného rezortu Kim povedal, že zariadenie je „harmonické a architektonické prvky sú v súlade s okolím“.
K podobnej udalosti došlo v KĽDR aj v lete minulého roka, kedy vodca slávnostne otvoril okázalý plážový rezort Wonsan-Kalma s vodnými parkami, luxusnými hotelmi a kapacitou pre takmer 20 000 hostí.Čítajte viac Mesto duchov pri mori: Turistický sen Kima Čong-una sa naplnil, no hostia neprichádzajú
Kimova inšpekcia zrekonštruovaného rezortu prichádza pred kľúčovým straníckym zjazdom, ktorý sa má konať budúci mesiac. Začiatkom týždňa odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre „nezodpovednosť“ v projekte modernizácie strojárne.