Začala Európa konať? Po zásahu Francúzov v Stredozemí britské námorníctvo s NATO „poľovali“ na ruské lode

Námorníctvo vyslalo dve hliadkové lode s vrtuľníkom Wildcat, aby zadržali ruskú vojnovú loď Bojkij a ropný tanker MT Generál Skobelev smerujúci na sever. Sledovanie potom prenechali nešpecifikovanému spojencovi z NATO.
Operácia sa odohrala deň po tom, ako Francúzsko s využitím spravodajských informácií poskytnutých Britániou zadržala v Stredozemnom mori ruský ropný tanker Grinch, ktorý plával pod cudzou vlajkou z prístavu Murmansk na severozápade Ruska. Plavidlo podliehalo medzinárodným sankciám zavedeným kvôli ruskej agresii proti Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko predtým vo vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose európske krajiny kritizoval za pasivitu a pozastavil sa nad tým, že nedokážu zabavovať tankery s ropou z Ruska, ako to robili Spojené štáty s tankermi so sankcionovanou ropou z Venezuely.
Európska únia v minulých rokoch zaviedla rozsiahle sankcie proti stovkám plavidiel takzvanej ruskej tieňovej flotily. Tak bývajú označované zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a s pomocou ktorých Moskva obchádza západné sankcie. Európske krajiny doteraz nedokázali dodržiavanie týchto sankcií vynucovať a zrejme najväčšie komplikácie spôsobovali tankerom v posledných mesiacoch útoky bezposádkových plavidiel alebo dronov v Čiernom a Stredozemnom mori. K niektorým sa prihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k iným nikto.