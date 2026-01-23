Pravda Správy Svet Začala Európa konať? Po zásahu Francúzov v Stredozemí britské námorníctvo s NATO „poľovali“ na ruské lode

Britské námorníctvo spolu so spojencami z NATO sledovalo počas dvojdňovej operácie dve ruské lode, ktoré plávali Lamanšským prielivom. Napísala to v piatok agentúra Reuters. Severoatlantická aliancia zintenzívňuje sledovanie ruských lodí.

23.01.2026 12:43
Porušil Trumpovu ‚karanténu‘. USA v Karibiku zadržali tanker Veronica
Video
Spojené štáty zadržali v Karibskom mori v poradí už šiesty ropný tanker napojený na Venezuelu. / Zdroj: X/U.S. Southern Command

Námorníctvo vyslalo dve hliadkové lode s vrtuľníkom Wildcat, aby zadržali ruskú vojnovú loď Bojkij a ropný tanker MT Generál Skobelev smerujúci na sever. Sledovanie potom prenechali nešpecifikovanému spojencovi z NATO.

Operácia sa odohrala deň po tom, ako Francúzsko s využitím spravodajských informácií poskytnutých Britániou zadržala v Stredozemnom mori ruský ropný tanker Grinch, ktorý plával pod cudzou vlajkou z prístavu Murmansk na severozápade Ruska. Plavidlo podliehalo medzinárodným sankciám zavedeným kvôli ruskej agresii proti Ukrajine.

Lov na ropné tankery pokračuje. Američania obsadili ďalšiu loď s väzbami na Rusko
Video
Americká pobrežná stráž sa v piatok 9. januára skoro ráno vylodila na ropný tanker Olina, ktorý je pod sankciami USA. / Zdroj: Južné velenie ozbrojených síl USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko predtým vo vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose európske krajiny kritizoval za pasivitu a pozastavil sa nad tým, že nedokážu zabavovať tankery s ropou z Ruska, ako to robili Spojené štáty s tankermi so sankcionovanou ropou z Venezuely.

Európska únia v minulých rokoch zaviedla rozsiahle sankcie proti stovkám plavidiel takzvanej ruskej tieňovej flotily. Tak bývajú označované zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a s pomocou ktorých Moskva obchádza západné sankcie. Európske krajiny doteraz nedokázali dodržiavanie týchto sankcií vynucovať a zrejme najväčšie komplikácie spôsobovali tankerom v posledných mesiacoch útoky bezposádkových plavidiel alebo dronov v Čiernom a Stredozemnom mori. K niektorým sa prihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k iným nikto.

