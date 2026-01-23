Pravda Správy Svet Z internetového trolla opäť skutočným politikom? Medvedev chce viesť volebnú kandidátku

Z internetového trolla opäť skutočným politikom? Medvedev chce viesť volebnú kandidátku

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev by tento rok rád viedol kandidátku Jednotného Ruska vo voľbách do Štátnej dumy, uvádzajú zdroje z Kremľa. V uplynulých rokoch vystupoval skôr ako provokatér a hlasná trúba režimu.

23.01.2026 12:55
Tak to sakra máte! Ruský exprezident zverejnil útok hypersonickou raketou
Ruský exprezident Dmitrij Medvedev po útoku novou ruskou raketou zverejnil na sieti X toto video.

Informáciu, že by sa Medvedev mohol postaviť do čela federálnej kandidátky vládnucej strany, priniesol začiatkom januára denník Vedomosti. Podľa neho môže užšia kandidátka do septembrových volieb zahŕňať až pätnásť mien, všíma si portál idnes.cz.

Kremeľský tím zodpovedný za vnútropolitickú agendu sa už zhodol na základnom scenári takzvanej „top päťky“. Okrem Medvedeva – formálneho šéfa partaje, by v nej figurovali minister zahraničia Sergej Lavrov, lekárka Marianna Lysenková, vojnový reportér Jevgenij Poddubnyj a veterán bojov na Ukrajine Vladislav Golovin.

Jednotné Rusko zároveň vykonáva prieskumy verejnej mienky, aby zistilo, ako voliči jednotlivé osobnosti vnímajú.

Vojna sa musí skončiť. Trump poslal odkaz do Kremľa a avizuje stretnutie s Putinom
Vojna sa musí skončiť, uviedol po rokovaní s Volodymyrom Zelenským Donald Trump a poslal odkaz do Kremľa. Avizuje tiež stretnutie s Vladimirom Putinom. / Zdroj: Reuters

Jeden zo zdrojov blízkych vláde portálu Meduza povedal, že zákulisný boj o zloženie kandidátky predstavuje „aspoň niečo, čo v ruskej politike ešte pôsobí živo“. Súčasne však upozornil, že bez konečného rozhodnutia prezidenta Vladimira Putina zostávajú všetky varianty iba špekuláciou.

Vedomosti aj RBC spájajú Medvedevov možný návrat na výslnie s jeho údajne vysokou popularitou. Zdroje Meduzy to však spochybňujú. Podľa nich sa exprezident sám aktívne usiluje o čelnú pozíciu a jeho vysoké čísla vychádzajú najmä z popularity jeho mena, nie z reálnej dôvery obyvateľov.

Medvedevova súčasná úloha provokatéra nezodpovedá skutočnej moci, ktorú má Medvedev vďaka svojej pozícii podpredsedu Ruskej bezpečnostnej rady a väzbám na obranný priemysel a vládu.

