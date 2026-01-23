Prestaňte ich kosiť, je to trápne: fínski bojovníci v Arktíde totálne zahanbili amerických vojakov

Velitelia podľa denníka The Times dokonca požiadali fínskych vojakov, aby na Američanov „neboli takí tvrdí“. Americkí vojaci čelili počas minuloročného cvičenia NATO na severe Nórska výrazným problémom, keď sa pre nedostatok skúseností v arktickom prostredí nedokázali vyrovnať fínskym jednotkám.
Cvičenie s názvom Joint Viking sa uskutočnilo v marci minulého roka a zúčastnilo sa na ňom približne desaťtisíc vojakov z deviatich krajín vrátane Spojených štátov a Fínska. Hoci sa o problémoch americkej armády počas manévrov v tom čase verejne nehovorilo, The Times teraz s odvolaním sa na nepomenovaný vojenský zdroj píše, že americké jednotky „cvičenie nezvládali ideálne“.
Denník to vysvetľuje tým, že Spojené štáty nemajú skúsenosti s arktickým regiónom a chýba im aj potrebné vybavenie na boj v tejto oblasti. Najväčšie ťažkosti mali Američania pri stretoch s fínskymi vojakmi, ktorých The Times označuje za najobávanejších arktických bojovníkov. Počas cvičenia pritom práve Fíni vystupovali v úlohe útočníkov.
„Fínom museli povedať, aby prestali kosiť Američanov, pretože to pre nich bolo trápne a demoralizujúce,“ uviedol pre denník vojenský zdroj.
Len zlomok Američanov je pripravených na Arktídu
Hoci majú Spojené štáty približne 1,3 milióna vojakov, len malá časť z nich je podľa dostupných informácií pripravená pôsobiť v extrémnych podmienkach arktického regiónu. Server Military Times uvádza, že americká armáda sa na tento typ boja pripravuje predovšetkým v Northern Warfare Training Center (Centrum pre výcvik boja v severských podmienkach – NWTC) na Aljaške.
Podľa tohto servera centrum v rokoch 2008 až 2018 vycvičilo približne 7 100 vojakov, ktorí absolvovali výcvik zameraný na pobyt v chladnom počasí, horolezectvo či vojenské lyžovanie. NWTC sa pritom orientuje len na malé skupiny vojakov. Spojené štáty sa síce pravidelne zapájajú do cvičení NATO v extrémnych podmienkach, no posielajú na ne len stovky či nižšie jednotky tisícov vojakov.
Trump chce brániť Grónsko? Ide na to zle
The Times spája informácie o problémoch amerických vojakov v Arktíde aj s aktuálnou debatou o Grónsku, ktoré chce americký prezident Donald Trump dostať pod kontrolu Spojených štátov. Grónsko je pritom súčasťou Dánska, člena NATO.
Trump podľa denníka tlačil aj na Fínsko, ktoré s americkým prevzatím Grónska nesúhlasí. Fínsku a ďalším siedmim krajinám v tejto súvislosti pohrozil clami, ktoré neskôr zrušil.
„Ak chce Trump brániť tento región, ide na to zle, keď si znepriateľuje svojich arktických spojencov,“ povedal vojenský zdroj pre The Times. Denník zároveň upozornil, že Spojené štáty sú od Fínska závislé aj v oblasti technológií na lámanie ľadu. Stanica BBC tento týždeň napísala, že USA majú záujem nakúpiť ľadoborce práve od Fínska.
