VIDEO: Karma je zdarma alebo trest za kolonialistické chúťky? Trump si z Davosu odniesol modrinu v tvare Grónska

Novinári a fotografi si podľa iDnes všimli, že na ľavej ruke Donalda Trumpa sa objavila veľká modrina. Niektorí používatelia sociálnych sietí si všimli, že tvarom pripomína Grónsko. Náhoda? Karma? Trest za kolonialistické chúťky?
„Buchol sa o roh stola,“ vysvetlila príčinou Trumpovej modriny hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Incident sa podľa nej stal vo chvíli, keď Trump oznamoval členov novo vzniknutej Rady mieru.
„Hovorí sa, že ak máte radi svoje srdce, berte aspirín. Ale ak nechcete modriny, neberte ho toľko. Ja ho ale beriem vo veľkej dávke,“ povedal Trump neskôr na palube svojho Air Force One.
Agentúra Reuters uviedla, že štyria lekári jej potvrdili, že užívanie aspirínu prispieva k vzniku modrín. Dodala, že už začiatkom januára Trump v rozhovore pre The Wall Street Journal vyhlásil, že berie väčšiu dávku aspirínu, než odporúčajú lekári, aby „srdcom prúdila pekná, riedka krv“.Čítajte viac Dohodli sa o nás bez nás, kritizuje Trumpa a Rutteho grónska politička. Čo to vlastne znamená pre Grónsko?
CNN uvádza, že 79-ročný Trump má na rukách modriny už dlhší čas, objavovali sa mu ešte pred jeho druhým nástupom do Bieleho domu. Väčšiu pozornosť však začali budiť potom, čo sa ich snažil zakryť silným make-upom a obväzmi, aby si ruky chránil pred objektívmi kamier.
Trump je druhým najstarším človekom, ktorý v USA zastával prezidentský úrad, pripomína iDnes. Po svojom predchodcovi Joeovi Bidenovi, ktorý v 82 rokoch počas kampane vzdal svoju kandidatúru na svoje opätovné zvolenie v roku 2024.