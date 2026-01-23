Pravda Správy Svet Ruské útoky ničia energetiku, zima je zdrvujúca. Na Slovensku spustili zbierku Teplo pre Ukrajinu

Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami občianskeho sektora spustili zbierku Teplo pre Ukrajinu. Cieľom je pomôcť ľuďom na Ukrajine čeliť dôsledkom útokov ruských ozbrojených síl na energetickú infraštruktúru počas zimy.

23.01.2026 14:38
Russia Ukraine War Blackout Foto:
Žena sa zahrieva pri šálke čaju v núdzovom centre v Boryspile, ktoré podporuje ľudí počas výpadkov elektriny spôsobených ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, január 2026
Ticho a tma. Príchod roku 2026 v Kyjeve na Ukrajine
Kyjev, Ukrajina, príchod roka 2026. Mesto bolo tmavé a tiché. Predtým v ňom zneli sirény leteckého poplachu. / Zdroj: Reuters

Ambíciou je vyzbierať 500-tisíc eur na nákup generátorov, záložných zdrojov energie a ďalšieho technického vybavenia pre najviac zasiahnuté regióny. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran.

„Ukrajina teraz prechádza najťažšou zimou za celé obdobie ruskej vojny. Cieľom kampane je vyzbierať finančné prostriedky na generátory a nabíjacie stanice, ktoré sú pre Ukrajincov synonymom prežitia. Každé euro dnes znamená skutočné teplo v ukrajinskom dome už o týždeň,“ skonštatoval Kastran.

Rusko sa totiž podľa neho systematicky pokúša „vypnúť“ celú Ukrajinu. V priebehu minulého roka vystrelilo na Ukrajinu približne 2-tisíc rakiet a vyslalo viac ako 54-tisíc dronov, z ktorých prevažná väčšina cielila na energetickú infraštruktúru. Rozsah škôd označuje za šokujúci.

Len od októbra 2025 stratila Ukrajina 8,5 gigawattu (GW) výkonu, čo je takmer polovica celkového energetického objemu, ktorý Ukrajina potrebuje. Pri mrazoch do mínus 20 stupňov Celzia sa stal deficit v dodávkach elektriny kritickým. Ukrajina potrebuje približne 18 GW, avšak dokáže vyrobiť len 6,4 GW. Pre bežného človeka to znamená aj nemožnosť uvariť jedlo, vykúriť byt či nabiť si mobilný telefón.

„Naše zásoby vybavenia sú vyčerpané. Na skladoch už nie sú náhradné transformátory a generátory a každý ďalší útok, ktorý očakávam v najbližších dňoch, môže byť fatálny,“ poznamenal Kastran. V súčasnosti je rizikom úplného výpadku elektriny ohrozená podľa neho celá ľavobrežná Ukrajina, teda približne 15 miliónov ľudí.

Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu preto na nákup generátorov a nabíjacích staníc a logistiku pre najohrozenejšie oblasti – Kyjevskú, Záporožskú, Dnepropetrovskú, Černihivskú a Sumskú oblasť, a to podľa aktuálnych potrieb v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami. Ak sa v rámci zbierky podarí vyzbierať viac peňazí, pomoc sa rozšíri pre viac regiónov.

Obdobné zbierky sa začali aj v Poľsku a v Česku, veľvyslanec verí, že iniciatíva bude úspešná aj na Slovensku. Poďakoval sa zároveň vláde SR za finančný príspevok koncom minulého roka, za ktorý už nakúpili generátory. Prvé z nich už koncom decembra odoslali na Ukrajinu. Ďalší balík plánujú poslať koncom januára.

