„Stáli len vzadu“. Trump znevážil obete spojencov z Afganistanu. Rozzúrení veteráni reagujú

Trump v rozhovore pre stanicu Fox News vo štvrtok povedal, že si nie je istý, či by NATO v prípade potreby pomohlo Spojeným štátom. „Budú hovoriť, že nejaké jednotky poslali do Afganistanu,“ pokračoval prezident. „A poslali. (Jednotky) však stáli trochu vzadu, trošku mimo frontu,“ uviedol.
Pobúrení veteráni
Trumpove výroky vyvolali silné reakcie medzi vojnovými veteránmi, ktorí sa zúčastnili misie NATO v Afganistane. Práve táto operácia si podľa odhadov vyžiadala približne 3 500 životov vojakov aliančných krajín, z toho takmer 2 500 Američanov. Straty zaznamenalo aj Česko, kde v Afganistane zahynulo 14 vojakov. Slovenská armáda taktiež zaznamenala straty na životoch. Prvou obeťou v operácii ISAF bol čatár Daniel Kavuliak, ktorý zahynul v roku 2014 pri samovražednom útoku. V decembri 2013 zahynuli dvaja slovenskí vojaci pri výbuchu bomby v Kábule.
Medzi českými veteránmi vyvolali Trumpove slová pocit zrady. „Poburuje ma to. Človek niečomu verí a teraz má pocit, že naletel,“ povedal pre portál iDNES.cz nadpráporčík Miloš Prášil. Pripomenul, že vojaci do misie vložili všetko: „Necháte tam zdravie, necháte tam mŕtvych kamarátov a o pár rokov sa dozviete, že ste naleteli, že vlastne o nič nešlo a ide sa ďalej.“
Prášil zároveň kritizoval prístup súčasného amerického prezidenta k spojenectvám. „Nejaké záväzky, to, ako predtým platili nejaké pravidlá, to padlo,“ uviedol veterán, ktorý v Afganistane utrpel ťažké zranenia pri prírodnej katastrofe. Jeho kolega Nikola Martynov prišiel o život.
Podobne sa vyjadril aj bývalý príslušník 601. skupiny špeciálnych síl Ondřej Spisar. Zdôraznil, že českí vojaci mali v Afganistane široký mandát a neboli obmedzovaní v bojových operáciách, čo podľa neho Američania vysoko oceňovali. „Preto sa ma slová súčasného prezidenta Trumpa a následne jeho administratívy dotýkajú,“ povedal s tým, že nejde o symbolické uznanie, ale o fakty. „Z môjho pohľadu by si pán prezident Trump mal zistiť fakty a na ich základe vynášať súdy.“
Veteráni zároveň odmietajú tvrdenia, ktoré by znevažovali úlohu spojencov. Spisar upozornil, že spolupráca s americkými jednotkami bola vždy vysoko nadštandardná a že bez americkej podpory by boli operácie náročnejšie, no napriek tomu nikto z tých, ktorí boli v teréne, si nezaslúži byť označovaný za takmer bezcenné prívesky.
Boli sme v prvej línii
Kritické hlasy zaznievajú aj zo zahraničia. Dánsky veterán Benni Schmidt Pedersen označil Trumpove vyjadrenia za „hlúposť“ a pripomenul, že aj jeho jednotka v Afganistane utrpela ťažké straty. Päť vojakov z jeho 130-člennej jednotky zahynulo a samotný Pedersen dnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou, pripomína český portál. Dánsko pritom prišlo v Afganistane o 42 vojakov, čo v prepočte na počet obyvateľov predstavuje najvyššie straty spomedzi krajín NATO.
Rozhorčenie vyjadrili aj kanadskí veteráni. „Boli sme v prvej línii,“ povedal vyslúžilý desiatnik Bruce Moncur, podľa ktorého kanadské jednotky prevzali zodpovednosť v Kandaháre, aby Američania mohli presunúť sily do Iraku. Moncur prišiel o kolegu po tom, čo americké lietadlo omylom zasiahlo jeho čatu, a sám utrpel ťažké zranenia. „V podstate ju zničilo,“ uviedol o jednotke.
Na zjednodušené hodnotenie misie upozornil aj Ian Wright, ktorého syn zahynul pri samovražednom útoku v provincii Helmand. „V Afganistane neexistoval žiadny front,“ zdôraznil. Dodal, že za bežných okolností by podobné vyjadrenia amerického prezidenta vyvolali šok, „v prípade súčasného prezidenta to však, bohužiaľ, neplatí“.
Poľsko a Británia kontrujú Trumpovi
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok pripomenul, že poľskí vojaci po boku Američanov v Afganistane aj v Iraku umierali. „Táto obeť nebude nikdy zabudnutá a nesmie byť znevažovaná,“ povedal podľa agentúry DPA Kosiniak-Kamysz.
Rovnako aj britský minister obrany John Healey podľa BBC zdôraznil, že v Afganistane padli aj britskí vojaci, ktorých označil za hrdinov. „Položili život v službe vlasti,“ povedal. Hovorca britského premiéra Keira Starmera následne uviedol, že Trump nesprávne znížil rolu jednotiek NATO.
Ústredným ustanovením aliancie je kolektívna obrana podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý útok na jedného člena aliancie považuje za útok proti všetkým. Spomínaný článok aliancia doteraz aktivovala iba raz, a to po teroristických útokoch na USA v septembri 2001.
Trump opakovane spochybňuje ochotu spojencov brániť jeho vlasť, hoci to boli práve iba Spojené štáty, ktoré článok 5 využili. Trump takisto kritizuje nízke investície do zbrojenia v aliančných krajinách. Pochybnosti vyjadril napríklad tento týždeň v Davose, kedy hovoril aj o tom, že Spojené štáty alianciu nepotrebujú a že Washington doteraz od NATO nič nezískal.
Spravodajský server BBC označil Trumpovo tvrdenie z Davosu za zavádzajúce. Okrem aktivácie článku 5 NATO na americkú žiadosť spustilo 9. októbra 2001 prvú protiteroristickú operáciu s názvom Eagle Assist, ktorá trvala do polovice mája 2002. Lietadlá NATO pri nej pomáhali strážiť vzdušný priestor USA. Na základe článku 5 bola po útokoch na USA v októbri 2001 v Stredozemnom mori spustená aj akcia s názvom Active Endeavour (Aktívne úsilie), ktorá trvala až do roku 2016.Čítajte viac Šéf NATO reagoval na Trumpov škandalózny výrok: Európa by po aktivácii článku 5 dorazila na pomoc