Pravda Správy Svet Na pražskej škole hlásili streľbu: zasahovali desiatky policajtov

Na pražskej škole hlásili streľbu: zasahovali desiatky policajtov

Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila, informuje spravodajkyňa TASR.

23.01.2026 15:30 , aktualizované: 15:39
debata (1)

„Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr uviedla, že tieto informácie sa nepotvrdili. „Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala.

Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.

Streľba na českej radnici si vyžiadala jednu obeť, strelec je tiež mŕtvy
Video
Počet obetí streľby na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji stúpol na dvoch. Medzi obeťami je útočník a muž. Ďalších šesť osôb bolo ranených, jedným zo zranených je policajt. / Zdroj: Reuters
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Praha #streľba #Česká polícia #streľba v škole
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"