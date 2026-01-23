V hre nie je len mier. Moskva bude na rokovaniach v Abú Zabí presadzovať formulu z Anchorage, píše Reuters

„Požiadavka ruského prezidenta Vladimira Putina, aby Ukrajina odovzdala 20 percent Doneckej oblasti, ktoré stále ovláda – približne 5 000 kilometrov štvorcových – sa ukázala ako hlavná prekážka pre prelomovú dohodu,“ uvádza Reuters.
Zdroj blízky Kremľu pre agentúru povedal, že Moskva zvažuje tzv. „formulu z Anchorage“, na ktorej sa mali dohodnúť Donald Trump a Vladimir Putin počas ich augustového stretnutia. Táto koncepcia podľa zdroja znamená, že Rusko by získalo kontrolu nad celým Donbasom, zatiaľ čo súčasná línia frontu by bola zmrazená vo všetkých ostatných úsekoch.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však takýto scenár odmieta. Podľa Reuters nevidí dôvod darovať Putinovi zvyšok Donbasu, keďže by to podľa neho Rusku uľahčilo ďalší vojenský postup hlbšie do vnútrozemia Ukrajiny.
Časť Donbasu, ktorú Ukrajina stále kontroluje, zahŕňa strategicky významné mestá Sloviansk a Kramatorsk. Reuters ich označuje za „mestá-pevnosti“, ktoré sú súčasťou silne opevnenej obrannej línie zahŕňajúcej zákopy, protitankové prekážky, bunkre a mínové polia. Kyjev považuje tieto oblasti za kľúčové pre obranu zvyšku krajiny, keďže územie západne od Donecka je podstatne rovinatejšie a ruským silám by umožňovalo rýchlejší postup.
Podľa odhadov západných vojenských analytikov by Rusko pri súčasnom tempe operácií potrebovalo rok alebo viac na obsadenie zvyšku Donbasu. Reuters zároveň upozorňuje, že hoci bol región kedysi významným hospodárskym centrom, dnes je „úplne zničený“ a jeho význam je skôr politický. V oblasti sa však nachádzajú bohaté zásoby nerastných surovín vrátane vzácneho titánu a zirkónia.
Agentúra dodáva, že osud Donbasu ovplyvní formovanie historického odkazu Putina aj Zelenského. Putin sa podľa Reuters štylizuje do role obrancu etnických Rusov všade a ovládnutie celého Donbasu je ústredným bodom jeho naratívu. Zelenskyj si naopak od roku 2022 vybudoval povesť neoblomného obrancu svojej krajiny pred oveľa väčším a mocnejším susedom.
Prezident Zelenskyj v piatok podľa agentúry UNIAN potvrdil, že teritoriálna otázka bude hlavnou témou rokovaní v Abú Zabí. Zdôraznil, že sa plánuje diskusia o tom, ako to vidia všetky tri strany.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom vyhlásil, že jednou z hlavných podmienok Ruska pre podpis mierovej dohody je stiahnutie Ozbrojených síl Ukrajiny z územia Donbasu. Zároveň uviedol, že Moskva nepovažuje za vhodné verejne zverejňovať detaily rokovaní. Podľa neho bude ruskú delegáciu v SAE tvoriť výlučne pracovná skupina pre bezpečnosť zo zástupcov ruského ministerstva obrany, ktorí dostali inštrukcie priamo od Vladimira Putina.