VIDEO: Na Kamčatku zasypanú snehom sa valí ďalší cyklón. Pozrite sa, ako si žijú s metrákmi snehu

Kopy snehu na Kamčatke sú stále hitom internetu, ale tie najdivokejšie, napríklad sneh až po najvyššie poschodia paneláku, vytvorila alebo „prifarbila“ umelá inteligencia (AI). Pozrite si vo videu agentúry Reuters reálne zábery, ktoré sami o sebe sú ohromujúce aj bez prispenia AI.
Tieto zábery boli najčastejšie z južnej Kamčatky z okolia Petropavlovska. Tam sa cez víkend očakáva tiež sneženie, ale nemalo by byť príliš intenzívne, napadnúť môže ďalších niekoľko centimetrov. Desiatky centimetrov nového snehu očakávajú meteorológovia na severe polostrova.
Rozmary počasia na Kamčatke za posledných šesť týždňov patria do kategórie extrémnych a krajne vzácnych, uviedla podľa serveru Meduza vedúca miestnych meteorológov Vera Poljakovová. „Naposledy obdobná situácia vznikla na začiatku 70. rokov minulého storočia, keď počas krátkej doby spadlo niekoľko mesačných priemerov zrážok. V súčasnosti sa takéto podmienky vyskytujú výnimočne,“ povedala Poljakovová na porade o likvidácii následkov mimoriadnej situácie.
Intenzívne sneženie narušilo dopravu, ale aj zásobovanie či odvoz smetí. Do odpratávania snehu v Petropavlovsku sa zapojili záchranári a vojaci, pomoc prichádza aj z iných regíónov. Pomoc postihnutej oblasti bola tiež na programe ruskej vlády, prezident Vladimir Putin nariadil ministrovi výstavby, aby na to dohliadol.
V obchodoch po snežení začali chýbať niektoré potraviny, v supermarketoch obchodných reťazcov vznikali rady. Úrady ohlásili, že dohliadajú na to, aby v obchodoch nechýbalo základný tovar. Krízový štáb vytvoril sieť dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú penzistom, invalidom, rodinám s mnohými deťmi a tiež rodinám vojakov bojujúcich na Ukrajine s odpratávaním snehu a donáškou potravín a liekov.