Frederiksenová vysiela signál Washingtonu: dánska premiérka pricestovala do Grónska

„Som tu, aby som ukázala, že Dáni Grónčanov jasne podporujú. Sme v ťažkom období, každý to vidí,“ povedala Frederiksenová v grónskom hlavnom meste Nuuk.
Šéfka dánskej vlády do Grónska pricestovala dva dni po tom, čo Trump po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Po stretnutí s Ruttem Trump ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske územie.
Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu.
Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.
Frederiksenová sa v piatok dopoludnia v Bruseli stretla aj s Ruttem. Zhodli sa, že NATO by malo posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Dánska premiérka tiež uviedla, že súhlasí s tým, aby NATO zintenzívnilo svoje pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť v tomto regióne sú záležitosťou celej Aliancie.Čítajte viac Dánski vojaci v Grónsku dostali rozkaz v prípade útoku USA bojovať