Frederiksenová vysiela signál Washingtonu: dánska premiérka pricestovala do Grónska

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v piatok pricestovala na návštevu Grónska, kde sa stretla s predsedom tamojšej vlády Jensom-Frederikom Nielsenom. Cieľom návštevy je vyjadriť podporu tomuto dánskemu autonómnemu územiu v čase, keď sa o prevzatie kontroly nad ním usiluje americký prezident Donald Trump. Premiérka uviedla, že spoločne s Nielsenom pripravujú ďalšie kroky, informujú agentúry Reuters a AFP.

23.01.2026 17:45
Nuuk, Mette Frederiksenová a grónsky premiér... Foto: ,
Dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v hlavnom meste Grónska Nuuk.
„Som tu, aby som ukázala, že Dáni Grónčanov jasne podporujú. Sme v ťažkom období, každý to vidí,“ povedala Frederiksenová v grónskom hlavnom meste Nuuk.

Šéfka dánskej vlády do Grónska pricestovala dva dni po tom, čo Trump po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Po stretnutí s Ruttem Trump ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske územie.

Zdroj agentúry AFP tvrdí, že súčasťou dohody je aj ustanovenie o prerokovaní obrannej zmluvy z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump zároveň uviedol, že dohoda poskytne Spojeným štátom „plný prístup“ k tomuto územiu.

Grónska vláda oznámila, že Dánsko spolu so spojencami z NATO zvyšuje vojenskú prítomnosť v okolí Grónska v rámci záväzku posilniť obranu v Arktíde. / Zdroj: Reuters

Svoj dlhodobý záujem o Grónsko americký prezident odôvodňuje národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami Ruska a Číny.

Frederiksenová sa v piatok dopoludnia v Bruseli stretla aj s Ruttem. Zhodli sa, že NATO by malo posilniť bezpečnosť a odstrašovanie v Arktíde. Dánska premiérka tiež uviedla, že súhlasí s tým, aby NATO zintenzívnilo svoje pôsobenie v Arktíde, pretože obrana a bezpečnosť v tomto regióne sú záležitosťou celej Aliancie.

