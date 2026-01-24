Ukrajinský minister obrany chce likvidovať 50-tisíc Rusov mesačne. Koho ako ich postrach si vzal na pomoc?

Fedorov vyvolal zrejme najväčšiu pozornosť výrokom o zámeroch na bojisku, keď hovoril o strategických cieľoch: „Zabíjať 50-tisíc ruských vojakov mesačne. Minulý mesiac sme ich zlikvidovali 35-tisíc, sú to overené straty. Ak dosiahneme počet 50-tisíc, uvidíme, čo bude s nepriateľom," povedal na stretnutí so zástupcami ukrajinských médií.
Tajomník parlamentného výboru pre obranu Roman Kostenko poznamenal, že Fedorov použil „správnu matematiku". Ozrejmil, že výpočet je postavený na mobilizačnom pláne ruských ozbrojených síl: „Rusi povolávajú mesačne približne 40-tisíc mužov. My likvidujeme každý mesiac do 25-tisíc ruských vojakov, rekord bol 30-tisíc alebo 34-tisíc," uviedol pre rozhlasov stanicu NV. Predpokladá, že výrazné straty by ruská armáda bolestivo pocítila: „Ak zničíme 50-tisíc okupantov mesačne, Rusi nebudú mať inú možnosť, ako zvýšiť nábor, na čo už nemajú potenciál,." V odpovedi na otázku, ako si predstavuje takú veľkú likvidáciu ruských vojakov, nedokázal byť konkrétny. „Je to komplexná otázka," stručne reagoval Kostenko.
Čo sa týka ruských strát, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovici decembra 2025 informoval, že agresor má už mesačne okolo 30-tisíc mŕtvych. Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj neskôr hovoril o počte 1000 až 1100 zabitých Rusov denne. Tento generál jasne naznačil, že vojenskí plánovači v Moskve čelia problémom: „Rusko plánovalo vlani vytvoriť štrnásť nových divízií, ale vzniklo ich len sedem. Formovanie ďalších siedmich odložili na tento rok," upozornil v rozhovore pre televíznu stanicu 24 Kanal. Syrskyj ešte poukázal na to, že dve ruské divízie námornej pechoty sú zložené iba z jedného pluku (divízia je vyššia vojenská jednotka ako pluk). Dodal, že tieto zistenia potvrdzujú, že Rusko má problémy s náborom do vojska.
Syrskyj sa zmienil aj o počte zabitých ukrajinských obrancov vlasti. Tvrdí, že ich býva mesačne šesťnásobne menej v porovnaní so zlikvidovanými Rusmi. Samozrejme, že keď sa vedie aj informačná vojna, je otázne, či vlastné straty neznížil. Čo sa týka zabitých ruských vojakov, generálny tajomník NATO Mark Rutte dáva za pravdu vyhláseniam v Kyjeve: tento týždeň odhadol, že Rusko stráca mesačne už okolo 30-tisíc mužov.
Vráťme sa k Fedorovovi. Keby sa nepodarilo dosiahnuť ukončenie bojov pri rokovacom stole, do konca tohto roku by Ukrajina podľa plánu ministra obrany mala zlikvidovať dokopy približne až 600-tisíc vojakov agresora. Jej ozbrojené sily by museli byť oveľa viac efektívne pri útočení, pretože Syrskyj tvrdí, že v lanskom roku Rusi stratili okolo 410-tisíc vojakov (v tomto počte sú nielen padlí, ale aj zranení a nezvestní). Už teraz je však faktom, že Rusko platí krutú krvavú daň za dobyté ukrajinské územia. Stanica Rádio Sloboda odhadla, že jeden štvorcový kilometer obsadeného teritória stojí život približne 85 vojakov.
S akými zmenami prišiel Fedorov? „Nové technológie, reforma mobilizácie, lepší vojenský výcvik a ochrana vzdušného priestoru, nové jednotky ozbrojených síl i nové zmýšľanie o bojových operáciách," opísal jeho plány server TSN. Predstava Fedorova spočíva v tom, že Ukrajina by mala dokázať prostredníctvom sily dotlačiť Rusko k podpísaniu mierovej dohody.Čítajte viac Spia v kabátoch, sneh rozpúšťajú na vodu. Rusko mení zimu v Kyjeve na boj o prežitie
Minister obrany dal jasne najavo, že nesníva o zázračných zlepšeniach, ale plánuje odstrániť niektoré nedostatky ozbrojených síl. Priznal totiž nevyužité rezervy, respektíve nutnosť väčšej efektivity: „V súčasnosti sa iba 50 vojenských jednotiek z celkového počtu 400 podieľa na 70 percentách všetkých zabití na strane nepriateľa," citoval ho denník Ukrainskaja pravda. Čo chce preto zmeniť? „Cieľom je výrazne zvýšiť rozsah likvidácie Rusov prostredníctvom 350 jednotiek." Riešenie vidí v lepšom i v rýchlejšom poskytovaní dronov vojenským oddielom, nemenej v kvalitnejšej výmene informácií medzi frontom a Kyjevom.
Pochopiteľne, že stojac pred novými výzvami Fedorov potrebuje aj nových ľudí na najvyšších pozíciách na ministerstve obrany. Vláda mu v piatok vyhovela: súhlasila s jeho návrhom odvolať všetkých päť námestníkov tohto silového rezortu. Fedorov si chce priviesť na uvoľnené miesta odborníkov, ktorým sú hlavne blízke moderné technológie a snaha odstraňovať byrokraciu.
Jedným z tých, na koho sa minister obrany spolieha, sa volá Serhij Stepnenko. Takpovediac mladá krv, pretože má ešte len 30 rokov. „Serhij bude môj poradca v otázkach väčšieho používania dronov na fronte," objasnil Fedorov.
Aj ďalšia nominácia súvisí s lepším nasadzovaním bezpilotných lietadiel: Fedorov presadil za nového zástupcu veliteľa vzdušných síl Pavla Jelizarova. Pred začiatkom ruskej invázie by ste jeho meno nenašli medzi ukrajinskými dôstojníkmi. Do armády vstúpil po februári 2022 ako dobrovoľník, ktorý predtým úspešne podnikal (pracoval ako televízny producent).
Fedorov si sľubuje od Jelizarova, že prispeje k vybudovaniu efektívneho štítu proti ruským dronom. „Ide nám o plnohodnotný systém ničenia útočiacich bezpilotných lietadiel. Systém, ktorý dokáže zlikvidovať akýkoľvek cieľ, čo sa k nemu priblíži. Hovoríme o proaktívnom systéme, aby odstránil hrozbu ešte predtým, ako priletí k mestu alebo ku kritickej infraštruktúre," ozrejmil minister obrany. Podčiarkol, že Jelizarova považuje za skvelého adepta na splnenie tejto úlohy, pretože už dokázal svoju šikovnosť v novodobej podobe rusko-ukrajinskej vojny. Pre Ukrajincov je to veľmi vážna vec, lebo Rusi proti nim vlani nasadili približne až 100-tisíc bezpilotných strojov.
Prečo Fedorov dôveruje schopnostiam Jelizarova? Z dobrovoľníka zaradeného do teritoriálnej obrany sa vypracoval až na veliteľa jednotky používajúcej drony s bombami. Jeho oddiel dostal pomenovanie Lazar. Pričinil sa aj o to, aby sa tieto špeciálne drony začali vyrábať. Na Ukrajine sa hovorí, že Jelizarov sa stal postrachom ruskej armády. Dôvod? Zmienil sa o ňom Fedorov: „Oddiel Jelizarova zničil Rusom vojenskú techniku v hodnote 13 miliárd dolárov. Každý piaty zničený ruský tank je výsledkom jeho činnosti." Podľa TSN Jelizarov odhadol, že jeho muži dokopy úspešne zasiahli doteraz približne 55-tisíc kusov ruskej vojenskej techniky, pričom 24-tisíc z nich malo výraznú hodnotu.